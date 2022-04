The Voice 2022, les battles : Nolwenn Leroy bouleversée, les larmes de Marc Lavoine et vols de Talents

Après avoir convaincu les coachs de The Voice, Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney lors des auditions à l'aveugle, une nouvelle compétition débute pour les Talents. Samedi 2 avril 2022 avaient lieu les premières battles de la saison. Par groupe de deux, les candidats se sont affrontés sur la même chanson. Et tout n'était pas perdu pour le vaincu puisque le Vol de Talents était possible ! Chaque coach a le droit de sauver un candidat. Cette année, il y a également Nolwenn Leroy qui est entrée dans la compétition. La coach surprise a eu la possibilité de repêcher quatre Talents déçus aux auditions à l'aveugle pour former deux battles.

Qui s'est démarqué ? Qui n'a pas fait le poids ? Résumé.

ÉQUIPE DE VIANNEY

Battle entre Axel et Nyr

Pour sa première battle, Vianney a choisi de faire s'affronter le benjamin de son équipe Axel et le doyen Nyr sur le titre de Bruno Mars, Locked Out Of Heaven. Ensemble, ils ont fait preuve d'une folle énergie, tout en synchronisation et symbiose. Chacun a également eu l'occasion de mettre en avant leur signature vocale. De quoi rendre très fier leur coach. "Je trouve qu'ils ont déchiré tout simplement", a-t-il jugé après leur prestation de "très haut niveau". Mais il a eu le devoir de les départager et Vianney a décidé de garder Axel. Il a rendez-vous aux cross-battles.



Battle entre Paloma et Louise

Vianney a opté pour le titre Trop beau de Lomepal pour cette nouvelle battle. Un titre pas trop apprécié de ses candidates Louise et Paloma, lesquelles se sont même montrées plutôt dissipées lors des répétitions alors qu'elles n'arrivaient pas à s'y retrouver dans les notes. Vianney, qui peinait à les canaliser, a alors dû les recadrer pour qu'elles arrivent à former le duo incroyable qu'il imaginait. Le défi a été relevé haut la main selon lui et il n'aurait pas pu se montrer plus fier, courant pour les enlacer à la fin de la prestation. Le choix a donc été très difficile à faire pour lui. Il a finalement décidé de garder Louise. Elle a rendez-vous aux cross-battles.

ÉQUIPE DE FLORENT PAGNY

Battle entre Nour et Émilie



Deux très jeunes candidates se sont disputées la suite de l'aventure, Nour et Émilie. Elles ont chanté sur la chanson de Clara Luciani, La Grenade. C'est par visioconférence que le coach a dû préparer cette battle avec elles étant donné qu'il souffrait de la Covid-19. Ce qui ne l'a pas empêché de faire quelques remarques à ses Talents, notamment pour qu'il y ait davantage d'interaction entre elles et que leurs voix se démêlent plus facilement. Ses conseils ont porté leurs fruits puisque sur scène, Nour et Émilie ont livré une parfaite interprétation. Difficile pour tous de les départager même si à l'unanimité, ils ont noté que la jeunesse de Nour (16 ans) lui avait fait un peu défaut malgré sa grande maîtrise. De son côté, Emilie s'est un peu laissée envahir par le stress. Florent Pagny a tout de même fait son choix et a décidé de garder Nour. Elle a rendez-vous aux cross-battles.

Vianney et Marc Lavoine ont buzzé pour qu'Émilie soit repêchée dans l'aventure. Elle a rejoint l'équipe de Vianney pour les cross-battles mais rien n'est joué, il peut décider de voler un autre talent et donc de la remplacer.

Battle entre Maggy, Natalie et Jade

Comme il a été un peu gourmand lors des auditions à l'aveugle en recrutant plus de Talents qu'il ne le pouvait, Florent Pagny a dû composer avec une équipe impaire. C'est donc une battle à trois qu'il a formé avec Maggy, Natalie et Jade. Trois divas qui ont chanté sur le titre de la diva Aretha Franklin, Think. Du "top niveau" comme a déclaré Florent Pagny. Impossible pour le coach de les départager au niveau de la technique, son choix s'est alors porté sur la voix qu'il affectionnait le plus, c'est-à-dire celle de Jade. Elle a rendez-vous aux cross-battles.

Amel Bent et Marc Lavoine ont buzzé pour que Natalie soit repêchée. Elle a rejoint l'équipe d'Amel Bent pour les cross-battles mais rien n'est joué, elle peut décider de voler un autre talent et donc de la remplacer.

ÉQUIPE DE AMEL BENT

Battle entre Nabila et Vike



C'était ensuite au tour de Nabila et Vike de passer sur scène en duo sur Ne me quitte pas de Jacques Brel. Amel Bent a décidé de les associer pour qu'ils se mettent à nu, eux qui ont gardé une certaine pudeur lors de leurs auditions à l'aveugle. Un exercice difficile pour Nabila qui "se sent un peu perdue" lors des répétitions. Mais comme on pouvait se l'imaginer, les deux candidats ont offert une prestation très émouvante. Amel Bent en a été bouleversée au point d'avoir les larmes aux yeux. "Vous me transportez, vous me nourrissez, tous les deux à votre manière, c'est merveilleux", a-t-elle déclaré. La chanteuse finit malgré tout par garder Vike. Il a rendez-vous aux cross-battles.

Marc Lavoine a buzzé pour que Nabila soit repêchée dans l'aventure. Elle rejoint son équipe pour les cross-battles mais rien n'est joué, il peut décider de voler un autre talent et donc de la remplacer.

Battle entre Lisa et Doryan

Lisa a le timbre de voix qui a le plus touché Amel Bent cette saison. Malgré quelques petites fautes causées par le stress lors de son casting, la chanteuse ne pouvait pas passer à côté de son identité vocale très prononcée. Doryan avait de son côté fait de l'effet avec son énergie et sa manière d'incarner les chansons. Ils se sont affrontés sur Save your tears de The Weeknd et ont complètement réussi à gérer leur stress. "Je suis hyper fière de vous", a lâché Amel Bent. À l'issue de leur duo, elle a décidé de garder Doryan. Il a rendez-vous aux cross-battles.

ÉQUIPE DE NOLWENN LEROY

Battle entre Jean Palau et Kilian



C'est forcément avec une grande émotion que Jean et Kilian ont réintégré l'aventure après avoir échoué aux auditions à l'aveugle. Grâce à Nolwenn Leroy, ils ont obtenu une nouvelle chance de briller sur la scène de The Voice et de prendre leur revanche face aux quatre autres coachs qui n'ont pas cru en eux. Nolwenn les a fait chanter sur Sign of the times de Harry Styles. Elle a été bouleversée et avait les larmes aux yeux. "Vous étiez vraiment connectés, toutes les harmonies étaient en place, c'était magnifique, merci beaucoup", a-t-elle déclaré avant de décider de choisir Jean Palau pour la suite de l'aventure. Le candidat devait alors intégrer une nouvelle équipe et il a décidé de suivre Florent Pagny pour les cross-battles.

ÉQUIPE DE MARC LAVOINE

Battle entre Jérôme et Clément



Marc Lavoine a proposé une battle rock entre Jérôme et Clément, pour qui il était à chaque fois le seul à se retourner. Il y a là deux personnalités différentes, l'une avec une voix envoûtante et l'autre à la vibration très particulière, un peu rauque. Peu confiants de leur talent, les deux candidats peinent à se détendre pendant les répétitions et à trouver leur place. Une fois sur scène, en interprétant le titre Stairway to heaven de Led Zeppelin, ils ont néanmoins réussi à emporter tous les coachs avec eux. Marc Lavoine a tranché en décidant de garder Clément. Il a rendez-vous aux cross-battles.

Battle entre Jérôme, Jean et Jules

Ayant une équipe impaire lui aussi, Marc Lavoine a dû former une battle de trois candidats. Jérôme, Jean et Jules ont dû chanter sur Et maintenant de Gilbert Bécaud. Cette combinaison de leurs voix singulières a très bien fonctionné, créant un grand moment d'émotion à tel point que les larmes de Marc Lavoine sont montées. Il a décidé de garder Jérôme pour la suite de l'aventure. Il a rendez-vous aux cross-battles.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Vianney : Axel, Émilie, Louise

Reste à passer en battle : Gabin, Maseko, Mister Mat, Henry, Charles, Gauthier, Léna, Pauline, Louis, Ila

Amel Bent : Vike, Natalie, Doryan

Reste à passer en battle : Ollie, Marie, Raphaël, Léa, Luigiano, Leeroy, Nicolas, Jérôme, Chérine, Vanessa, David, Mathéo, Ambriel

Florent Pagny : Nour, Jean Palau, Jade

Reste à passer en battle : Sonia, Lou Dassi, Thomas, Ambre, Marina, Morgane, June, Kevin, Élise, Vael

Marc Lavoine : Nabila, Clément, Jérôme

Reste à passer en battle : Maestrina, Ophélie, Madeline, Caroline, Basil, Axel, Jessie, Fabien, Apie, Velours, Stephen, Yannick

Nolwenn Leroy : Loris, Léo