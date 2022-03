The Voice 2022 : Les équipes des coachs formées, un Talent complètement "barré"

Suite et fin des auditions à l'aveugle de The Voice ce samedi 26 mars 2022 sur TF1. Si presque toutes les équipes étaient d'ores et déjà pleines, le jeu n'était pas fini ! Les coachs se sont en effet montrés gourmands cette année face aux nombreux candidats très talentueux qui se sont présentés à eux. Tous ont fait exploser les compteurs en recrutant plus de candidats dans leurs équipes que les 14 places disponibles.

DAVID : JEALOUS GUY - JOHN LENNON

David (30 ans) est chanteur et musicien depuis longtemps. Il officie d'ordinaire pour divers événements privés "plutôt haut de gamme", ce qui lui permet de bien gagner sa vie. Mais il a aujourd'hui envie de s'émanciper de ce milieu pour avoir la chance de s'exprimer en chantant ses propres chansons qui lui ressemblent et ainsi, véritablement lancer sa carrière d'artiste. David a en tout cas déjà tout d'un artiste accompli aux yeux des quatre coachs qui n'ont pas perdu de temps pour appuyer sur leurs buzzers. "Je commence cette soirée avec un énorme coup de foudre, s'est enthousiasmée Amel Bent à la fin de sa prestation mélancolique et très maîtrisée. J'ai tout, j'ai la voix, j'ai l'émotion, j'ai l'interprétation, j'ai la justesse..."

David intègre l'équipe de Amel Bent.

VELOURS : TU OUBLIERAS - LARUSSO

Velours est son nom d'artiste. Elle n'a jamais pris de cours de chant donc The Voice est un véritable défi pour elle. Elle a tenté de se démarquer en proposant un avant-goût de son univers sur le tube Tu oublieras de Régine, puis revisité par Larusso. Velours était accompagnée de son piano pour interpréter une version toute en douceur et pleine de grâce de la chanson qui a ému Marc Lavoine et Florent Pagny. Ce dernier a souligné sa justesse et sa technique tandis que Marc Lavoine a apprécié son humilité sur scène.

Velours intègre l'équipe de Marc Lavoine.

STEPHEN : COME AS YOU ARE - NIRVANA

Stephen nous vient tout droit du sud de la France et est... un as de la pétanque ! Mais c'est bien pour la musique qu'il a participé à The Voice, son autre passion à laquelle il se consacre pleinement en plus du théâtre, car il est aussi comédien. C'est avec la même énergie qu'il a démontré en coulisses que Stephen s'est présenté sur scène et a apporté un grand moment de rock'n'roll dans l'émission, jusqu'à jeter son micro à la fin de sa prestation. "Il est barré", a commenté Florent Pagny, hilare et attiré par sa personnalité. Le coach a également apprécié sa voix très grave. Au même titre que Marc Lavoine, lui aussi dans la course pour le recruter dans son équipe.

Stephen intègre l'équipe de Marc Lavoine.

MATHÉO : MISTRAL GAGNANT - RENAUD

Mathéo avait un but précis en participant à The Voice : rejoindre la team d'Amel Bent ! Pari réussi puisque le candidat a réussi à charmer la coach sur scène, laquelle n'a pas résisté à l'appel du buzzer juste avant la fin de la chanson. "Il fallait que je me retourne, il n'y avait rien qui était en trop. J'ai cherché ce qui pourrait faire que je ne me retourne pas et je n'ai rien trouvé. J'adore ton vibrato, qui te fait une signature et pour moi tu ne peux pas ne pas être dans The Voice", a-t-elle estimé.

Mathéo intègre l'équipe de Amel Bent.

VAEL : SIGN OF THE TIMES - HARRY STYLES

Vael vient du Québec, elle fait carrière dans la musique depuis douze ans et a voyagé à travers le monde au sein de plusieurs groupes. Ainsi, elle n'a jamais pu vraiment se définir en tant qu'artiste. Elle se lance aujourd'hui en solo et voit l'émission comme un formidable tremplin. "Il y a une belle pureté dans ton timbre de voix, ça m'a fait un effet ton falsetto. C'est très agréable", a expliqué Florent Pagny. Marc Lavoine ne peut qu'être d'accord, ajoutant qu'il avait été très ému par la prestation de la candidate et lui reconnaissant une "voix assez exceptionnelle".

Vael intègre l'équipe de Florent Pagny.

JÉRÔME : MONDE NOUVEAU - FEU! CHATTERTON

Jérôme (34 ans) est kinésithérapeute dans la vie. Sur son lieu de travail, il ne peut s'empêcher d'apporter sa guitare pour jouer quelques airs à ses patients. Cette passion de la musique, il la transmet également à son fils César (1 an et demi). En passant le casting de The Voice, il veut lui montrer que rien n'est impossible et qu'il est important de toujours poursuivre ses rêves. Marc Lavoine est le seul à s'être retourné à la toute dernière seconde et en dépit de ses grandes hésitations. Selon lui, Jérôme s'est un peu trop rapproché de la version originale de la chanson. Toutefois, il a été séduit par la voix rauque du candidat et sa justesse, le tout sur un air très rock.

Jérôme intègre l'équipe de Marc Lavoine.

JEAN : AUX ARMES CITOYENNES - ZAZIE

Jean a vécu 10 ans à Londres, où il a chanté dans des comédies musicales. Il souhaite maintenant dévoiler sa propre personnalité en se lançant en solo et son audition à l'aveugle n'a pas démenti son grand talent. Jean a réussi à convaincre trois des coachs, à savoir Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine. Sa délicatesse et "sa manière de poser les mots" de manière très touchante et élégante ne les a en effet pas laissés insensibles. "Il est évident qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui se retourne", a lâché Vianney.

Jean intègre l'équipe de Marc Lavoine.

AMBRIEL : TOURNER LA TETE - AMEL BENT

La jeune femme de 18 ans a subi les moqueries de ses camarades durant son enfance à cause de son look atypique. Mais ce Talent qui possède 23 tatouages a appris à s'assumer au fil du temps. Et Ambriel s'identifie beaucoup à Amel Bent. D'ailleurs, elle a interprété son titre Tourner la tête. Son but ? Lui faire ressentir des émotions sur sa propre chanson et la voir se retourner. Mission réussie, sa voix puissante et légèrement cassée l'a rapidement séduite malgré quelques fausses notes, de quoi la faire fondre en larmes. "Je ne l'ai même pas encore chantée. Tu l'as chantée avant moi sur scène, je ne l'ai chantée qu'en studio", a lancé la seule coach à s'être retournée.

Ambriel intègre l'équipe d'Amel Bent.

YANNICK : JUSQU'A MON DERNIER SOUFFLE - TERRENOIRE

La musique tient une grande place dans sa vie. Accompagné de son violoncelle, il était prêt à assumer qu'il pouvait chanter devant des professionnels et un public. Bonne nouvelle, Marc Lavoine a été sous le charme de son interprétation douce et sensible. Il a apprécié comment le jeune homme de 31 ans qui vient de Lyon avait raconté l'histoire de Jusqu'à mon dernier souffle. "Vous avez une voix qui m'a attrapée. Et l'histoire vous me l'avez racontée. J'ai vu les gens dont vous parliez, les périodes. C'était super beau. La seule chose que je n'ai pas vraiment appréciée dans la chanson, c'est le passage que vous faites à la voix. Je le trouve un peu trop sonore. Mais ce n'est pas grave", a confié Marc Lavoine.

Yannick intègre l'équipe de Marc Lavoine.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Vianney : Axel, Louise, Gabin, Maseko, Mister Mat, Henry, Charles, Gauthier, Léna, Paloma, Pauline, Louis, Nyr, Ila

Amel Bent : Nabila, Vike, Ollie, Marie, Raphaël, Léa, Luigiano, Dorian, Leeroy, Nicolas, Jérôme, Lisa, Chérine, Vanessa, David, Mathéo, Ambriel

Florent Pagny : Sonia, Lou Dassi, Nour, Nathalie, Thomas, Ambre, Marina, Maggy, Morgane, Giada, June, Emilie, Kevin, Élise, Vael

Marc Lavoine : Maestrina, Ophélie, Clément, Madeline, Caroline, Jérôme, Basil, Axel, Jessie, Fabien, Apie, Jules, Velours, Stephen, Jérôme, Jean, Yannick

Nolwenn Leroy : Jean Palau, Loris, Léo, Julian