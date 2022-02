Caroline Costa de retour dans The Voice : sa fille Talia a bien grandi !

C'est un come-back qui risque de faire beaucoup parler. Samedi soir dans The Voice, Caroline Costa se présentera sur scène face aux coachs. Son nom est déjà bien connu du grand public, lequel a vu grandir sous ses yeux la jeune candidate de 25 ans.

C'est à l'âge de 11 ans qu'elle a été révélée, en 2008, lors de la troisième saison d'Incroyable Talent. A l'époque, Caroline Costa s'était hissée jusqu'en finale de la compétition et avait terminé deuxième. Après cette première expérience télévisuelle, de belles choses se sont concrétisées pour la jeune femme de 25 ans. Elle a par exemple sorti son premier album dans la foulée, intitulé J'irai. En 2012, Caroline Costa a décroché une nouvelle opportunité en or : l'un des rôles principaux dans la comédie musicale Robin des Bois, au côté de M. Pokora. Elle y interprète Bédélia, qui tombait amoureuse du fils de Robin, Adrien (interprété par Sacha Tran). Après de nombreuses représentations au Palais des congrès à Paris, elle avait ensuite entamé avec la troupe une tournée dans toute la France ainsi qu'en Belgique et en Suisse.

En parallèle, Caroline Costa est devenue maman d'une petite fille prénommée Talia et âgée de 3 ans (née le 17 octobre 2018). Pour son enfant, la chanteuse a décidé de mettre sa carrière naissante et prometteuse entre parenthèses et devenait à la place influenceuse sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, on constate que nombreuses de ses publications sont d'ailleurs dédiées à la jolie Talia.