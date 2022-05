Amel Bent, maman émue : adorable déclaration d'amour de sa fille, elle craque

Le bonheur parfait d'Amel Bent n'aura pas duré longtemps. A peine quelques jours seulement après avoir mis au monde un petit garçon, son troisième enfant avec l'homme d'affaires Patrick Antonelli, ce dernier s'est rendu à la maison d'arrêt de Nanterre pour y purger une peine de 15 mois de prison. S'il a fait appel de cette décision, il n'en est pas moins libre pour autant. En attendant, c'est donc seule que la chanteuse de 36 ans s'occupe de leur tribu.

Sûrement en manque de son compagnon et père de ses enfants, Amel Bent peut compter sur l'amour de leurs trois bambins, justement. Celui des filles s'exprime même avec des mots. La coach de The Voice l'a prouvé dans sa story Instagram (voir diaporama) ce mardi 10 mai.

Sur un tableau d'école blanc effaçable, Amel Bent a eu la surprise de constater qu'un mot lui avait été écrit, une magnifique déclaration qui l'a laissée sans voix : "Maman, je t'aime. Minoucha" peut-on lire sur le cliché qu'elle a partagé. Un sobre coeur noir vient accompagner la photo mais traduit pleinement ce que la maman a dû ressentir à ce moment-là. Ces mots sont-ils ceux de Sofia (4 ans et demi) ou ceux de Sofia (6 ans) ? Peu importe, ils ont touché Amel Bent en plein coeur...

Nul doute que l'heureuse aime encore plus fort ses enfants. En évoquant ses filles l'année dernière sur le plateau de Quotidien, la chanteuse se confiait sur cet amour bouleversant que la vie avait mis en travers de son chemin : "Quand je regarde mes filles et que je me vois en elles, je suis obligée de m'aimer. Parce que si je n'aime pas des morceaux de moi, je n'aime pas des morceaux d'elles et ce n'est pas possible." A l'époque, elle confiait d'ailleurs déjà vouloir agrandir la famille avec deux autres enfants, des filles de préférence.

C'est finalement un garçon qu'Amel Bent a mis au monde le mois dernier, un petit "prince" dont elle profite au maximum avec les deux grandes soeurs. Si la naissance s'est bien passée, bébé a néanmoins dû faire un petit tour aux urgences. Le petit garçon, dont le prénom n'a toujours pas été révélé, souffrait de problèmes respiratoires après avoir contracté une bronchiolite aiguë. Un imprévu inquiétant heureusement soldé par une guérison.