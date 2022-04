The Voice 2022 : Amel Bent touchée en plein coeur pour la dernière soirée des cross-battles

Samedi 30 avril 2022 dans The Voice, les cross-battles se sont poursuivies. Comme pour la première partie, chaque coach devait choisir un de ses Talents pour qu'il affronte sur le titre de son choix celui d'un autre coach. C'est le public présent sur le plateau qui a ensuite désigné le vainqueur de chaque battle et ainsi éliminé définitivement de l'aventure le perdant. Les candidats sélectionnés ont quant à eux désormais rendez-vous pour les super-cross battles. Ultime étape avant les directs !

Jérôme face à Louise

Marc Lavoine a pris la main pour lancer cette nouvelle soirée de cross-battles. Il a envoyé Jérôme sur la scène, lequel a dû affronter Louise de l'équipe de Vianney. Jérôme est un peu le petit rigolo de la saison. Son audition à l'aveugle avait beaucoup étonné mais avait néanmoins séduit Marc Lavoine. Il avait réussi à faire preuve de plus de sérieux lors des battles, dévoilant une nouvelle facette de lui, plus émouvante. Il a chanté Docteur de Claude Nougaro. En gardant son trait d'humour naturel, il est resté juste et a surpris les coachs par sa grande interprétation. Louise a de son côté toujours convaincu par son talent. Pour se démarquer, elle a joué la carte de l'émotion accompagnée de son piano sur le titre Could it be magic de Donna Summer. Deux prestations radicalement différentes donc. Le public a voté pour garder Louise à 74%. Elle est qualifiée pour les super cross-battles et Jérôme est éliminé.

Ambre face à Gautier

Florent Pagny a défié l'équipe de Vianney avec Ambre, laquelle s'est retrouvée face à Gautier. La première a chanté Le monde est stone de Fabienne Thibeault, une chanson très difficile techniquement qu'elle a réussi à s'approprier malgré un début difficile marqué par quelques fausses notes. Gautier a de son côté performé sur Imagine de John Lennon, ce qui a beaucoup plu à son coach. "Il va me faire pleurer", a-t-il lâché à la fin de sa prestation. Le public a voté pour garder Gautier à 52%. Il est qualifié pour les super cross-battles et Ambre est éliminée.

Chérine face à Mister Mat



Amel Bent a fait confiance à Chérine pour affronter Mister Mat de l'équipe de Vianney. La pétillante canadienne s'est lancée sur Break My Heart de Dua Lipa, offrant un show rythmé et très ambiançant qui a fait se lever sa coach pour danser. Mister Mat a quant à lui pris le pari de reprendre le tube Marie de Johnny Hallyday dans une version bien à lui. Simplement accompagné de sa guitare, il a livré une prestation acoustique mettant en valeur son timbre très grave qui n'a rien à voir avec l'originale et qui a fait l'unanimité. Le public a voté pour garder Mister Mat à 68,2%. Il est qualifié pour les super cross-battles et Chérine est éliminée.

Apie face à Lou

C'est ensuite Apie, de l'équipe de Marc Lavoine, qui a été appelée à monter sur scène. Elle s'est mesurée au talent de Lou, dans l'équipe de Florent Pagny. Apie a interprété Padam Padam d'Edith Piaf. Un registre qui lui colle à la peau tant sa voix a des airs de celle de la célèbre chanteuse. Lou a fait preuve d'une grande puissance vocale juste après sur le titre Never Tear Us Apart de INXS. D'habitude plutôt faible au niveau de la justesse, la jeune adolescente de 17 ans seulement n'a cette fois-ci loupé aucune note ! Le public a voté pour garder Lou à 68,4%. Elle est qualifiée pour les super cross-battles et Apie est éliminée.

Émilie face à Loris

Vianney a envoyé dans l'arène Émilie pour se frotter à Loris dans l'équipe de Marc Lavoine. C'est une drôle de battle qui s'est formée là car les deux candidats ont changé d'équipe en cours de route. Émilie était au départ coachée par Florent Pagny mais lors des battles, après avoir été éliminée, elle a été repêchée par Vianney. Quant à Loris, il n'avait même pas réussi à passer les auditions à l'aveugle mais le pouvoir tout particulier de Nolwenn Leroy lui a finalement permis de poursuivre l'aventure au sein de l'équipe de Marc Lavoine. Émilie s'est lancée la première pour chanter le difficile et très technique titre Wicked Games de Chris Isaak. Loris, qui on le rappelle ne chante que depuis quelques mois seulement, a repris ensuite le tout dernier single de Stromae, L'enfer. Tous deux ont prouvé qu'ils n'avaient pas volé leur place dans l'aventure ! Le public a voté pour garder Loris à 74,7%. Il est qualifié pour les super cross-battles et Émilie est éliminée.

Matteo face à Madeline

Amel Bent a poursuivi la soirée en mettant au défi son talent Matteo contre un candidat de l'équipe de Marc Lavoine, à savoir Madeline. Deux chanteurs avec beaucoup de sensibilité qui ont repris deux titres issus de la chanson française. Matteo a chanté tout en douceur T'en vas pas d'Elsa Lunghini. La magie a opéré pour tous les coachs qui l'ont trouvé très touchant. Sa coach Amel, particulièrement, en a eu les larmes aux yeux. "Tu as réveillé en moi des chagrins vieux comme le monde, tu as un pouvoir magique", lui a-t-elle adressé. Madeline, toujours aussi hypnotisante, a de son côté brillé sur scène avec Qui a tué Grand-Maman ? de Michel Polnareff. Le public a voté pour garder Matteo à 65,2%. Il est qualifié pour les super cross-battles et Madeline est éliminée.

Sonia face à Léa

Il ne restait plus qu'un seul talent dans l'équipe de Florent Pagny et il s'agissait de Sonia. Elle s'est retrouvée à affronter Léa, la dernière candidate chez Marc Lavoine qui avait été repêchée par ce dernier après avoir été éliminée de l'équipe d'Amel Bent. Sonia a livré une interprétation tout en puissance sur Écris l'histoire de Grégory Lemarchal. La jeune candidate de 17 ans a rendu très fier Florent Pagny qui a été bluffé par sa voix et sa grande maîtrise. "T'es vraiment une super guerrière, qu'est-ce que t'envoies ! C'est magnifique !", a-t-il jugé. Fut ensuite le tour de Léa. La jolie brune a chanté In The Air Tonight de Phil Collins et a subjugué son audience. Le public a voté pour garder Sonia à 73,1%. Elle est qualifiée pour les super cross-battles et Léa est éliminée.

Mary face à Axel

Et il n'en resta plus que deux. Amel Bent et Vianney se sont retrouvés face à face pour clôturer ces cross-battles riche en émotions. La chanteuse n'avait plus qu'à envoyer sur scène la jeune Mary, laquelle s'est mesurée à Axel. Ce dernier a été impeccable en reprenant Arcade de Duncan Laurence. Il a réussi à passer avec brio toutes les notes, même les plus aiguës. Mary ne s'est pas laissée abattre en chantant Greatest Love of All de Whitney Houston. Le public a voté pour garder Mary à 52,3%. Elle est qualifiée pour les super cross-battles et Axel est éliminé.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Vianney : Louise, Gautier, Pauline, Mister Mat

Amel Bent : Vike, Doryan, Lena, Leeroy, Mary, Matteo

Florent Pagny : Jade, Charles, Kevin, Jean Palau, Nour, Sonia, Lou

Marc Lavoine : Clément, Ofé, Loris, Caroline