The Voice 2022 : Perte de voix, fausses notes et nouvelle règle lors des cross-battles

Samedi 23 avril 2022 dans The Voice, les cross-battles ont été lancées. Encore une fois, cette étape cruciale du jeu a fait son grand retour. Le concept : chaque coach devait choisir un de ses Talents pour qu'il affronte sur le titre de son choix celui d'un autre coach. C'est le public présent sur le plateau qui a ensuite désigné le vainqueur de chaque battle et ainsi éliminé définitivement de l'aventure le perdant. Les candidats sélectionnés ont quant à eux rendez-vous pour les super-cross battles. Mais surprise, une nouvelle règle a été instaurée : les coachs pouvaient sauver un seul et unique Talent de leur équipe après son élimination.

MAESTRINA FACE À JADE

Marc Lavoine a fait s'affronter Maestrina contre Jade de l'équipe de Florent Pagny. Maestrina s'est lancée la première sur le titre Survivor des Destiny's Child. La candidate a pour l'occasion complètement revisité ce morceau culte, bluffant et rendant fier son coach qui s'est empressé de l'applaudir debout à la fin de sa prestation. "Tu as été fantastique", lui a-t-il assuré. Mais rien n'était encore joué lorsque Jade s'est avancée à son tour sur la scène pour interpréter No time to die de Billie Eilish. Complètement dans son univers rock, Jade a même intégré un peu de chant lyrique. Le public a voté pour garder Jade à 69,7%. Elle est qualifiée pour les super cross-battles et Maestrina est éliminée.

ILLA FACE À LENA

Vianney a ensuite défié Amel Bent en envoyant sur scène la talentueuse et gracieuse Illa. Il a également lancé une idée à sa camarade coach en évoquant la candidate Léna, originellement dans son équipe mais sauvée par Amel Bent lors des battles. Des battles disputées justement contre Illa. Cette dernière a d'abord tout donné sur le tube Turning Tables d'Adèle. Léna a elle aussi joué la carte de la douceur et de l'émotion pour ces cross-battles en reprenant Mourir d'aimer de Charles Aznavour. De la technique, deux organes assez incroyables... il a été difficile de les départager. Le public a voté pour garder Léna à 79%. Elle est qualifiée pour les super cross-battles et Illa est éliminée.

KEVIN FACE À CAROLINE

Florent Pagny a ensuite demandé à Kevin d'affronter un candidat de l'équipe de Marc Lavoine. Ce dernier l'a opposé à Caroline. Kevin a interprété un tube de Dua Lipa, Love Again. Voix, énergie, caractère... il a fait mouche sur le plateau ! Après lui s'est présentée Caroline sur Quand on a que l'amour de Jacques Brel. La jeune maman déjà bien connue du grand public a livré une puissante et très touchante prestation. Le public a voté pour garder Caroline à 70%. Elle est qualifiée pour les super cross-battles. Mais Kevin aussi car Florent Pagny a usé de son buzz pour le garder dans l'aventure. "Je ne le laisse pas partir lui, vous êtes fous", a-t-il lâché.

VIKE FACE À CHARLES

Ce fut au tour d'Amel Bent de reprendre la main et elle s'est mesurée à Florent Pagny. La chanteuse a envoyé Vike dans l'arène, lequel a affronté Charles. Vike a d'abord repris Seven Nation Army des White Stripes. Charles a quant à lui tenté de se démarquer sur le titre S'il suffisait de Céline Dion. Et c'est peu dire que son pari était réussi tant il a étonné et bluffé avec son timbre de voix très féminin. Le public a voté pour garder Charles à 60,4%. Il est qualifié pour les super cross-battles. Mais Vike aussi car Amel Bent a usé de son buzz pour le garder dans l'aventure.

JEAN PALAU FACE À PAULINE

Florent Pagny a défié Vianney avec Jean Palau, d'abord éliminé après son audition à l'aveugle puis sauvé par la coach surprise Nolwenn Leroy. Il avait ensuite décidé de rejoindre l'équipe de Florent Pagny. Il a affronté Pauline sur le titre Forrest de Soprano, bien décidé à se maintenir dans la compétition. Mais Jean avait une adversaire redoutable qui a tout donné en présentant une version bien à elle de Knocking On Heaven's Door de Bob Dylan. Elle a toujours autant captivé son coach Vianney avec sa voix grave et puissante. Le public a voté pour garder Jean Palau à 57,1%. Il est qualifié pour les super cross-battles. Mais Pauline aussi car Vianney a usé de son buzz pour la garder dans l'aventure.

GABIN FACE À DORYAN

Gabin a chanté du Charles Aznavour, Désormais. Il s'est mesurée au talent de Doryan, de l'équipe d'Amel Bent. Ce dernier a chanté À faire pleurer les femmes de Michel Torr. Les deux candidats ont choisi des chansons complètement différentes, aussi bien dans l'interprétation que dans le registre. Le public a voté pour garder Doryan à 64,1%. Il est qualifié pour les super cross-battles et Gabin est éliminé.

OFÉ FACE À NOUR

Marc Lavoine a ensuite envoyé sur le ring sa favorite Ofé, laquelle a été opposée à Nour dans l'équipe de Florent Pagny. Nour a repris Il est mort le soleil de Nicoletta. L'ancienne Kids de 16 ans a décidément bien grandi et est prête à s'attaquer à des tubes cultes de la chanson française, dévoilant ainsi toute sa puissance vocale. Mais son adversaire Ofé était elle aussi dotée d'une voix à part et très envoûtante. Accompagnée de son piano, elle a d'ailleurs captivé sur une reprise de Voyage Voyage de Desireless. Le public a voté pour garder Nour à 65,2%. Elle est qualifiée pour les super cross-battles. Mais Ofé aussi car Marc Lavoine a usé de son buzz pour la garder dans l'aventure.

LUIGIANO FACE À CLEMENT

Amel Bent a fait confiance à Luigiano pour la suite de la soirée. Le jeune homme s'est retrouvé face à un Talent de l'équipe de Marc Lavoine, Clément. Luigiano a difficilement ouvert le bal de cette battle avec le titre Hello de Lionel Richie, dont les premières notes étaient malheureusement fausses. Le candidat s'est néanmoins rapidement repris pour offrir une prestation de haute volée. Clément a de son côté souhaité se mettre à nu sur scène. Diagnostiqué autiste asperger depuis l'âge de 11 ans, il a choisi une chanson pleine de sens : Nathan, de Calogero qui évoque justement l'autisme. Le public a voté pour garder Clément à 50,8%. Il est qualifié pour les super cross-battles et Luigiano est éliminé.

MORGANE FACE À LEEROY

Florent Pagny a conclu cette première phase des cross-battles en appelant Morgane sur scène. La jeune femme qui manque de confiance en elle depuis le début a chanté Si je m'en sors de Julie Zenatti. Morgane a malheureusement glissé quelques fausses notes lors de sa prestation. Leeroy, le coup de coeur d'Amel Bent, a lui aussi rencontré un problème de voix mais juste avant de monter sur scène. Le jeune homme a expliqué être à la limite d'être "aphone" et était désolé de ne plus avoir de voix. Il est néanmoins parvenu à séduire avec une version revisitée de Cry me a river de Justin Timberlake. Le public a voté pour garder Leeroy à 53,2%. Il est qualifié pour les super cross-battles et Morgane est éliminée.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Vianney : Axel, Émilie, Louise, Gautier, Pauline, Mister Mat

Amel Bent : Vike, Doryan, Lena, Leeroy, Mary, Matteo, Chérine

Florent Pagny : Jade, Charles, Kevin, Jean Palau, Nour, Sonia, Lou, Ambre

Marc Lavoine : Clément, Jérôme, Ofé, Loris, Léa, Madeline, Caroline, Apie