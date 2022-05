Camélia Jordana radieuse à l'Olympia : Gims lui remet un disque de platine sous les yeux de Vitaa

Sur Instagram, Camélia Jordana a partagé une vidéo récapitulant sa belle soirée à l'Olympia ainsi qu'un message pour ses fans : "Je ne suis évidemment toujours pas redescendue de ce nuage olympien. Merci pour tous vos mots, votre amour, vos yeux brillants de joie et d'émotions pleines. Ça valait le coup d'attendre 13 ans... Je vous ai senti.e.s, vu.e.s et serré.e.s. Merci pour la chaleur, pour le retour de la vie grande et large. Merci à toute mon équipe extraordinaire. Ce spectacle est un bout de nous et c'est complètement dingue de le partager avec vous. Merci à mes invité.e.s de m'avoir honorée de leur présence et de leur voix Mes sisters @jeanneadded @sandrankake et @raphaele_lannadere Mes sorores @amelbent et @vitaa Le prince @dadju et la surprise surréaliste de @gims C'est si bon de vous retrouver !!! Cette vie et pas une autre. MERCI ! Je vous aime."