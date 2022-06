Vitaa maman infatigable : elle dévoile une photo improbable de sa fille Noa, qui la suit partout

L'infatigable Vitaa est actuellement en tournée VersuS aux côtés de son acolyte Slimane. Alors que ce dernier est devenu père d'une petite Esmeralda en janvier 2022, Vitaa, elle, a donné naissance à sa première fille, Noa le 10 avril 2022. "Louanges à toi Seigneur de m'avoir comblée une fois de plus par la plus belle de tes créatures. Puisses-tu protéger notre poupée de ce bas-monde et la combler de tes bienfaits ? Je t'aime ma fille", avait écrit la chanteuse de 39 ans sur Instagram en avril dernier. Noa est le fruit de sa relation avec Hicham Bendaoud, son mari depuis 2010 et également père de ses deux autres enfants, Liham, né le 24 juillet 2011 et Adam, né le 25 octobre 2014. D'ailleurs, la fille de Vitaa a vu le jour quasiment en même temps que le fils de sa copine et chanteuse Amel Bent qui est né le 7 avril 2022 et dont le prénom n'a pas été dévoilé.

Vitaa, sa fille Noa l'accompagne déjà dans ses concerts

Très souvent, la vie d'artiste impose d'être loin de sa famille et des gens que l'on aime. Mais Vitaa, elle, a décidé d'emmener sa petite dernière et son mari avec elle pendant sa tournée. Alors qu'elle était attendue au Zénith de Toulon ce samedi 4 juin 2022 aux côtés de Slimane, la chanteuse a alors pris un petit instant pour poster une photo de sa fille Noa en story Instagram. Surnommée "Poupita", le petit bout de chou est posé pieds nus sur un siège à l'intérieur d'une voiture. "Poupita nouvelle égérie on vous a dit", a écrit Vitaa accompagné d'un petit coeur rouge. Bien que le siège soit principalement réservé à des adultes ou à des grands enfants, Noa, du haut de ses presque deux mois, montre qu'elle est capable de s'asseoir comme une grande !

Déjà toute petite, la petite Noa découvre le milieu artistique dans lequel sa mère évolue. Est-ce les prémices d'une future carrière de chanteuse pour la fille de Vitaa ? On n'est pas à l'abri qu'elle devienne aussi talentueuse que sa tendre mère !