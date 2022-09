Noémie Lenoir en petit top, Tina Kunakey sans Vincent... pour le défilé marquant de Off White

Rendez-vous était donné boulevard Berthier dans le 17e arrondissement de Paris pour le défilé du label Off White. Moins d'un an après la mort tragique de Virgil Abloh, emporté par un cancer à l'âge de 41 ans, son successeur Ibrahim Kamara a officiellement pris le relai. Il a en tout cas dévoilé sa toute première collection printemps/été lors de la Fashion Week parisienne. Et pour l'occasion, les invités ont été triés sur le volet.

Ashley Park, l'une des stars d'Emily in Paris dont la prochaine saison arrive bientôt sur Netflix, avait fait le déplacement et s'est montrée très proche de l'acteur Paul Forman, vu dans Nevrland et The Spanish Princess notamment. Plusieurs mannequins sont venus applaudir le talent de la nouvelle star du label Off White. Naomi Campbell, toute de blanc vêtue, a dévoilé sa silhouette de rêve dans une robe moulante. Pour Winnie Harlow, pas question de dissimuler son corps sous un look couvrant. Le top avait enfilé un pantalon beige et un haut en dentelle qui laissait tout apercevoir de son anatomie.

Non loin d'elle, Tina Kunakey sans Vincent Cassel. La maman d'Amazonie, 3 ans, portait une longue veste de costume beige en guise de robe. Une tenue bien plus couvrante que celle qu'avait adoptée le top Noémie Lenoir. La star de Gomez & Tavarès portait un gros baggy et un crop top beige, laissant apparaître un caleçon Off White. L'ex-compagne de Claude Makélélé portait également une veste moumoute pour affronter les températures déjà bien basses de l'automne.

Edwina Abloh, soeur de Virgil Abloh, était elle aussi présente pour observer la suite de ce que son regretté frère avait créé. Les spectateurs semblaient en tout cas ravis des découvertes de ce défilé. En story Instagram (voir diaporama), Noémie Lenoir a même fait part de toute son admiration : "Émerveillée par tant d'inspiration et de magie, bravo !" Elle n'était pas la seule à applaudir son travail. Conclusion : Ibrahim Kamara peut être fier de lui !