Ici tout commence : L'un des beaux gosses de la série Emily in Paris rejoint le casting !

Un de perdu, un autre de retrouvé ! Alors que la comédienne Sarah Fitri vient d'être écartée des intrigues de la série Ici tout commence après deux années de bons et loyaux services, un petit nouveau a été de son côté recruté pour rejoindre le casting. Il s'agit de Kevin Dias, un séduisant brun qui risque bien de faire sensation. D'après les informations d'Allo ciné, il incarnera le personnage de Tony, embauché à la Table des Rivière par Solal (joué par Benjamin Douba-Paris) qui a besoin d'aide pour les livraisons. Tony devrait par ailleurs rapidement se lier d'amitié avec Gaëtan (alias Terence Telle), qui va lui proposer une chambre à louer au mobil home.

Les fans de la fiction de TF1 ne devraient avoir aucun mal à reconnaître le visage de Kevin Dias, lequel a déjà participé à de beaux projets. Tout récemment, il a obtenu un rôle dans la saison 2 de Emily in Paris et a ainsi donné la réplique à Lily Collins (Emily), Ashley Park (Mindy Chen) ou encore le nouveau beau gosse de la série américaine Lucien Leon Laviscount (Alfie). Kevin Dias a prêté ses traits au personnage de Benoît, un musicien de rue qui entame une relation amoureuse avec Mindy, la meilleure amie d'Emily et chanteuse de son groupe.

Le comédien de 30 ans, qui est l'heureux papa d'un adorable petit Milo (3 ans), a également été vu dans les séries Clem ou encore Joséphine ange gardien. Et depuis 2016, il joue Alex dans la série Sam. Kevin Dias a en outre participé à l'émission de télé-réalité Carré ViiiP en 2011 où il a rencontré Aurélie Dotremont. Ensemble, ils ont vécu une courte idylle.

À noter que les producteurs d'Ici tout commence ont flashé sur d'autres acteurs d'Emily in Paris. Avant Kevin Dias, c'est Charley Fouquet qui a débarqué à Sète pour incarner Mylène, la mère de Jasmine (Zoï Séverin). Dans la fiction de Netflix, elle était Catherine, l'épouse d'Antoine Lambert (alias William Abadie). Janis Abrikh a lui aussi fait un tour sur le tournage de la série culinaire de la Une, dans la peau de Joachim, le grand frère de Marta (Sarah Fitri). Et dans Emily in Paris, il est apparu brièvement dans le rôle de Romain, un mannequin Milanais.