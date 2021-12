Kevin Dias en couple : le nouveau beau gosse d'Emily in Paris est papa !

Les abonnés Netflix ont longtemps bavé devant les petits plats du chef Gabriel, mais aussi devant ses beaux yeux clairs, en regardant la série Emily in Paris. Mais Lucas Bravo, l'interprète du chef cuisto au sourire d'ange, n'a plus le monopole du sex-appeal. Un autre visage a marqué le public dans la deuxième saison du show imaginé par Darren Star : celui de Kevin Dias, qui interprète Benoît auprès de Lily Collins et Ashley Park.

La mauvaise nouvelle, c'est que le jeune comédien français n'est pas un coeur à prendre. Si l'on en croit ses différentes publications sur les réseaux sociaux, Kevin Dias est in love de Margot Milani, un sublime mannequin tout droit venu de Corse. Et ces deux-là s'aiment si fort qu'ils ont eu un enfant, un petit garçon baptisé Milo, né le 26 avril 2019. Si vous comptiez mettre le grappin sur le nouveau héros de la série Emily in Paris, il va falloir trouver autre chose à faire.