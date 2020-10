Ashley Park (Emily in Paris) "chauve" et "malade" : son rude combat d'adolescence

Tirée d'affaire

Avant d'intégrer le cast de la série de Darren Star, Emily in Paris, Ashley Park avait déjà donné de la voix dans de jolies productions. Outre quelques rôles au cinéma, elle était un véritable pilier des comédies musicales signées Broadway. On pouvait retrouver sa voix sur les albums de The King and I et de Sunday in the Park with George. Elle était également Gretchen Weiners dans l'adaptation chantée du film Lolita Malgré moi – personnage originellement campé par Lacey Chabert. Quand à la maladie, tout le monde l'a un peu oubliée face au talent de la jeune fille. Elle-même a fait comme si elle n'existait pas pour s'en sortir. "Je ne voulais pas savoir que je pouvais devenir stérile ou que mon coeur pouvait s'arrêter ou n'importe quoi d'autre, confie-t-elle. Parce qu'une fois qu'on le sait, on ne fait qu'y penser. Mon corps a vaincu la maladie, mais si je l'avais laissé changer quoi que ce soit d'autre en moi, elle aurait gagné..."