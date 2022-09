Ici tout commence : Liaison "torride" de la mère d'un comédien avec une star du cinéma !

Les fidèles fans d'Ici tout commence connaissent déjà les personnages principaux, à savoir Rose Latour interprétée par Vanessa Demouy, Emmanuel Teyssier alias Benjamin Baroch, Salomé Dekens campée par Aurélie Pons ou encore Lisandro Iñesta joué par Agustin Galiana. Mais d'autres arrivants débarquent pour la promo 2022 de l'Institut Auguste Armand. Parmi eux, un certain David Gauthier dont le rôle est tenu par le comédien Liam Hellmann. Si lui débarque dans la série de TF1, il n'est pas le seul à briller à la télévision dans la famille ! En effet, sa mère travaille avec Cyril Hanouna... et a même vécu une liaison avec un acteur ultra connu !

Rachel Bourlier est déjà célèbre dans le milieu. Après avoir décroché des rôles dans Navarro, Sections de recherches ou encore Amour, gloire et beauté, la comédienne s'est reconvertie dans le journalisme. Celle qui avait rejoint l'équipe de TPMP en mars 2018 a ainsi évoqué son parcours auprès de nos confrères du magazine Public quelques mois plus tard, en octobre. L'occasion pour elle de se livrer sur sa relation "torride" avec Jude Law ! Tout a commencé en 2013, lorsqu'elle vivait à Londres. "Un homme traverse en courant devant ma voiture. Je manque de lui rouler dessus ! (...) C'est dingue comme il ressemble à Jude Law", avait-elle confié. Et elle avait vu juste : il s'agissait bel et bien de l'acteur. Ce dernier l'invite à boire un thé, la belle décline. "Mais je suis trop pressée. Sorry ! Je finis par lui donner mon numéro et quelques minutes plus tard, je reçois un SMS de sa part", s'était souvenue Rachel Bourlier.

Finalement, après ce malheureux accident de la route, le duo s'est revu... et s'est même fréquenté durant un an et demi ! Toujours auprès de nos confrères, la mère de Liam Hellmann avait raconté quelques détails intimes du couple. "Jude embrasse divinement bien et j'adore quand il me prend dans ses bras...", avait-elle déclaré. Et de nuancer : "Bon, quand il dort, il bave, ronfle et j'avoue qu'au lit, j'ai connu mieux." Finalement, tout s'est arrêté entre eux lorsque l'acteur a été rattrapé par sa réputation. "J'ai appris par la presse qu'il voyait une autre femme. (...) J'ai pleuré pendant des semaines, puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre", avait conclu Rachel Bourlier. Désormais, ce sera son fils Liam qui fera tourner les têtes !