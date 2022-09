Ici tout commence : La mère d'un acteur déjà vue à la télé et proche de Cyril Hanouna

Les fans d'Ici tout commence sont désormais habitués aux rebondissements et aux départs de certains personnages devenus emblématiques, comme celui de Maxime (Clement Rémiens) ou encore plus récemment de Célia (Rebecca Benhamour). Mais qui dit départs, dit également nouvelles arrivées. La série a justement accueilli il y a peu Liam Hellmann, choisi pour prêter ses traits à David, un nouvel étudiant de l'Institut Auguste Armand qui partage un passif mystérieux avec Anaïs (alias Julie Sassoust). Pour Liam Hellmann, la série phare de TF1 représente ainsi un tremplin exceptionnel pour sa carrière. Mais le charmant brun n'en est cependant pas à ses débuts.

"Au cinéma, j'ai joué dans Ibiza avec Christian Clavier, et avec ma soeur, Sam Hellmann, nous avons réalisé un court-métrage, Roque, disponible sur MyCanal, dans lequel je joue également", a-t-il listé lors d'une interview pour Télé Star parue le 19 septembre 2022. Et de se réjouir : "Débarquer dans ITC, c'est le meilleur apprentissage en France dont je pouvais rêver."

Liam Hellmann a auparavant fait ses armes dans l'acting en Angleterre où il a vécu de ses 10 à ses 17 ans avec sa famille, et où il s'est passionné pour des cours de théâtre. Une passion sans doute au départ héritée de sa mère, laquelle a déjà obtenu des petits rôles sur petit écran. "Ma mère - la meilleure des mères - s'appelle Rachel Bourlier et a déjà tourné", a confié son fils à nos confrères. Rachel Bourlier a en effet été vue dans les séries Navarro, Mission protection rapprochée, Section de recherches ou encore le show américain culte Amour, gloire et beauté mais, elle est "surtout une super journaliste que l'on peut voir sur C8 (avec Cyril Hanouna, ndlr)", nous apprend Liam Hellmann. Pour l'animateur, elle a été chroniqueuse dans Touche pas à mon poste. Il y a quelques jours encore, elle apparaissait dans le 6 à 7, l'émission diffusée juste avant.

Figure de la chaîne, Rachel Bourlier a également été régulièrement appelée dans l'émission de Valérie Bénaïm C'est que de la télé, diffusée jusqu'en 2020 et déprogrammée après trois saisons.