Ici tout commence : Une actrice quitte la série, explications !

Nouveau départ dans Ici tout commence. L'une des actrices de la série confirme quitter le show sur son compte Instagram. Il s'agit de Rebecca Benhamour, l'interprète de Célia Gaissac. La jeune femme vivait une histoire d'amour avec Théo Teyssier, joué par Khaled Alouach. Ce dernier voit une belle carrière s'offrir à lui, mais sa petite-amie ne veut pas qu'il parte. Après plusieurs disputes, Célia a fini par accepter. De son côté, elle quitte l'institut Auguste Armand pour Paris. Et c'est aussi l'occasion pour l'actrice de quitter le feuilleton.

"Pour l'instant ce n'est pas prévu, il y a d'autres projets qui sont en cours. Mais peut-être que dans un an, trois ans, dix ans, cent ans... Je reviendrais", indique Rebecca Benhamour en story sur Instagram à la question de savoir si son personnage pourrait faire son retour dans Ici tout commence. Et d'ajouter en guise d'officialisation de son départ : "Chers tous. Merci beaucoup pour ces deux ans où vous m'avez donné beaucoup d'amour, apporté beaucoup de soutien. Sans vous, je pense que je n'aurais pas été aussi présente dans la série, donc c'est grâce à vous. J'espère vous retrouver. Peut-être sur d'autres projets ou peut-être pas, parce que peut-être qu'on ne se retrouvera pas (rires). Mais j'en serai toujours très, très, reconnaissante. Ça va me manquer de moins vous parler. Mais il y a plein d'autres personnages géniaux qui vont arriver et il y a aussi les personnages que vous connaissez depuis toujours qui sont incroyables. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour. Ce ne sera jamais autant que tout ce que vous m'avez donné, mais déjà un petit peu. Et je vous souhaite que du bonheur."

Rebecca Benhamour et son personnage Célia Gaissac quittent Ici tout commence. Mais les fidèles téléspectateurs peuvent retrouver la jeune femme prochainement sur petit et grand écran. En effet, elle a récemment donné la réplique à Michaël Youn dans un film et devrait apparaître dans une nouvelle série de TF1. Affaire à suivre, donc !