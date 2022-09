Clément Rémiens : Que devient-il depuis qu'il a quitté Ici tout commence ? Une amie célèbre balance !

Tout le casting de la série Ici tout commence sera, bientôt, passé sur le parquet de Danse avec les stars. Pour sa douzième saison, les organisateurs du show ont, entre autres, invité Thomas Da Costa, qui incarne dans le programme de TF1 Axel Teyssier. Avant lui, les téléspectateurs avaient applaudi les beaux efforts d'Aurélie Pons, qui avait tout de même atteint la quatrième place du podium. Quelques années auparavant, en 2018, celui qui avait soulevé la coupe au côté de Denitsa Ikonomova, c'était Clément Rémiens. Mais que devient le jeune comédien depuis qu'il a quitté le parquet de DALS, puis les plateaux de tournage ?

On s'appelle régulièrement. On est très proches

Difficile de suivre sa trace tant l'acteur de 24 ans est pudique et discret. Sur son compte Instagram, Clément Rémiens partage la plupart du temps les exploits qu'il accomplit dans son potager, loin de la grande ville, loin de tous les petits camarades qu'il s'est fait en tournant dans Demain nous appartient de 2017 à 2020, puis dans Ici tout commence de 2020 à 2022. Mais rien d'autre. Pour en savoir davantage, il faut donc interroger son entourage, et c'est ainsi qu'Aurélie Pons a révélé, dans les pages du magazine Télé Star, ce que l'ancien interprète de Maxime Delcourt faisait de sa vie. "Bien sûr, mon Clem ! On s'appelle régulièrement, a-t-elle avoué. On est très proches. Actuellement, il voyage."

Pendant longtemps, Clément Rémiens a été considéré comme la star montante de TF1. Mais après quelques années de bons et loyaux services, l'acteur a ressenti comme des envies d'ailleurs. "Au bout de quatre ans de travail avec le personnage de Maxime, j'ai décidé d'arrêter, expliquait-il au journal La voix du nord. Je suis très content de tout ce qui s'est passé mais c'est le rush tout le temps, on n'arrête pas de bosser... et j'ai besoin de voir autre chose. C'est le temps du repos. Je prends du temps pour moi. Mes projets sont personnels." Dommage qu'une copine ait fini par vendre la mèche...

