Ici tout commence : Des scènes truquées dans la série, un comédien balance !

Les téléspectateurs n'ont plus la chance de le voir à l'écran, pour le moment. Nicolas Anselmo a quitté, pour quelques temps seulement, les bancs de l'Institut Auguste Armand. Il apporte toutefois son témoignage dans le livre 40 recettes emblématiques de la série Ici tout commence, destiné à tous les fans de la série de TF1 mais aussi à tous les fins gastronomes, qui sort en librairie le mercredi 19 avril 2023 - publié aux éditions Flammarion. Dans cet ouvrage, le jeune comédien de 24 ans révèle une différence de taille entre ses papilles et celles de son personnage Eliott.

Je suis devenu végétarien du jour au lendemain

Ils n'ont, effectivement, pas le même régime alimentaire. "Je suis devenu végétarien du jour au lendemain, explique-t-il dans ce livre, dont Télé Star a dévoilé des extraits. Un jour, on m'a servi de la viande et j'ai eu l'impression de voir mon chien dans l'assiette. Depuis, je n'ai jamais pu en manger à nouveau, ça me dégoute, d'autant plus qu'aujourd'hui, la cuisine végétarienne est vraiment riche et variée." Dans la série Ici tout commence, Eliott ne ferait pas la fine bouche face à une belle pièce de boeuf. Ni pour la cuisiner à toutes les sauces, ni pour y goûter afin d'en vérifier la cuisson. Et c'est là que la magie intervient pour l'acteur.

Une pause s'impose

"Lorsque je dois goûter des plats, les accessoiristes culinaires remplacent le poulet par du tofu ou le lait de vache par du lait d'amande" avoue-t-il. En ce moment, ces fameux accessoiristes culinaires ont moins de pain sur la planche puisque Nicolas Anselmo a pris un peu de recul. Son partenaire de scènes, Mikaël Mittelstadt, a quant à lui quitté la série de manière définitive. "Il fallait que je prenne un peu l'air, que j'ai du temps pour moi, que je me replonge dans la danse, le cinéma... J'en ai parlé avec la production. On s'est mis d'accord pour une pause, révélait-il le 13 mars 2023 dans les colonnes du magazine Télé Star. J'ai besoin de me confronter à d'autres univers". Son retour, pour l'heure, reste un mystère. Vivement...