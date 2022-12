Ici tout commence : Un acteur phare quitte soudainement la série pour un projet très mystérieux...

C'est une nouvelle qui risque de beaucoup chagriner les fans de la série Ici tout commence. En effet, dans les colonnes du magazine Télé Star paru ce lundi 26 décembre 2022, Mikaël Mittelstadt a annoncé qu'il quitterait très prochainement le célèbre programme, après deux ans et demi à endosser le rôle de Greg Delobel. Alors que son personnage s'apprête à s'envoler pour Tokyo afin de prendre la suite de son père, le jeune acteur, lui, a prévu de voyager Outre-Atlantique pour se consacrer à d'autres projets.

Toujours en activité depuis qu'il exerce le métier de comédien, Mikaël Mittelstadt souhaite aujourd'hui prendre le large. Sa mission principale ? Prendre l'air, se recentrer sur lui-même et vivre de nouvelles expérience à l'étranger. "La quotidienne prend beaucoup de temps, d'énergie. Je n'ai pas pris de moments de respiration, parce que j'adore ce métier. Mais là, j'avais besoin d'une petite pause pour me consacrer à d'autres projets. J'avais envie de me laisser la possibilité de partir sur un projet à l'étranger, de façon temporaire", a-t-il expliqué avec mystère auprès de nos confrères de Télé Star.

Un projet "top secret"

Interrogé sur la nature de cet autre projet, Mikaël Mittelstadt n'a pas souhaité en dévoiler davantage. "C'est top secret ! Je peux juste dire que je retourne sur mes traces new-yorkaises". En effet, certains ignorent probablement que le jeune homme a suivi des études de comédie à la New School of Drama de New York. Pour lui, ce voyage ne sera donc qu'un simple retour aux sources.

Mais alors, puisque son personnage, Greg Delobel, ne meurt pas vraiment dans la série, Mikaël Mittelstadt pourrait-il un jour revenir au casting ? L'acteur ne ferme pas la porte à cette idée. "Je ne suis pas loin, je reste dans les parages. Greg ne meurt pas ! C'est la vie d'une quotidienne. Des personnages arrivent, partent. On ne sait pas quand ils reviennent...", a-t-il lâché pour conclure. Une déclaration qui devrait rassurer les téléspectateurs et leur donner un peu de baume au coeur après cette annonce inattendue.