Nicolas Anselmo non-binaire et asexué dans "Ici tout commence" : "Ce qui se passe dans mon lit ne regarde que moi"

Nicolas Anselmo, notamment connu pour interpréter Eliott, l'élève de troisième année dans la série Ici tout commence, s'est confié dans le dernier numéro du magazine Télé Star ( qui sera disponible dans les kiosques dès le 13 mars prochain, ndlr), sur son départ du programme : "Il fallait que je prenne un peu l'air, que j'ai du temps pour moi, que je me replonge dans la danse, le cinéma... J'en ai parlé avec la production. On s'est mis d'accord pour une pause (...) J'ai besoin de me confronter à d'autres univers".

Un départ temporaire, insiste-t-il : "Je ne peux pas dévoiler comment tout va véritablement se passer. Ce que je peux affirmer, en revanche, c'est que je ne pars pas définitivement. Ce n'est qu'un break". Un entretien au cours duquel il a également fait de rares confidences au sujet de sa vie privée, lui qui est notamment "devenu un symbole sur les réseaux sociaux avec son personnage non-binaire et asexué" dans la série, écrivent nos confrères.

Je prône la différence

"C'est un rôle de composition, je ne suis pas Eliott ", prévient-il, avant d'ajouter : " Je n'aime pas évoquer ma vie privée et ma sexualité. Je ne vois pas l'intérêt d'en parler. Je ne veux pas être enfermé dans une case. Ce qui se passe dans mon lit ne regarde que moi. Je ne veux pas être le porte-parole de quelque cause que ce soit. Je prône la différence, le respect, l'amour et la tolérance."

Ses fans n'en sauront donc pas plus sur sa vie en dehors des caméras. Mais ils finiront par retrouver leur idole dans la peau d'Eliott à un moment ou un autre. Car s'il abandonne effectivement son personnage pendant un certain temps, il a toutefois du mal à s'en détacher et compte ainsi le reprendre un jour : "Généralement, je me lasse assez vite mais étonnamment pas d'Eliott, j'ai juste besoin de bouger. J'ai 24 ans, c'est le bon moment. J'ai énormément travaillé depuis que je suis arrivé sur Ici tout commence. J'ai peu vu ma famille et mes amis. Il faut penser un peu à soi".

De rares confidences de la part du jeune comédien.