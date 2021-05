Ici tout commence, des scènes hot entre Greg et Eliott : comment les acteurs les ont-ils vécues ?

Dans Ici tout commence (TF1), le couple formé par les personnages d'Eliott et Greg ne passe assurément pas inaperçu. Le 12 avril dernier, les fans du feuilleton quotidien ont d'ailleurs pu découvrir un rapprochement très intime au cours duquel les deux jeunes hommes de l'Institut Auguste Armand ont partagé une scène de préliminaires. Un développement dans leur intrigue qui a été salué sur les réseaux sociaux. Nos confrères de Voici se sont intéressés au ressenti des acteurs au moment de tourner cette fameuse scène.

"De mon côté, je suis plus à l'aise avec les scènes intimes que les scènes toutes simples dans le parc, par exemple. Je me mets moins de pression. Alors, est-ce que c'est parce qu'en pratiquant la danse j'ai cette fluidité avec le corps ? J'aime beaucoup ce rapport à l'être humain, la peau. C'est très naturel pour moi. Ce n'est pas du tout quelque chose qui me fait me sentir mal à l'aise, gêné. Alors, je ne me suis pas posé de questions", a confié Nicolas Anselmo, qui campe le rôle d'Eliott.

Le jeune comédien a par ailleurs été ravi en constatant les bons retours suite à la diffusion de l'épisode. "On était super contents ! Car ça aurait très bien pu être totalement l'inverse. (...) Je suis vraiment heureux de voir les mentalités évoluer. Je le ressens vraiment. La série partage tellement de messages !", s'est-il réjouit.

Pour Mikaël Mittelstadt, qui prête ses traits à Greg, le plaisir fut partagé. Mais le comédien a admis avoir eu plus de mal à mettre en place un tel rapprochement. Heureusement, son partenaire de jeu a su le mettre en confiance très naturellement. "J'appréhendais un peu les scènes hot avec lui, car ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire avec un mec. Mais il était super bienveillant. On a parlé et ça a vraiment été formateur", a-t-il à son tour déclaré pour Voici.