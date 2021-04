Virginie Caliari (Ici tout commence) rejoint le casting après deux tentatives malheureuses

En seulement quelques mois, Ici tout commence, petite soeur de Demain nous appartient (TF1), s'est imposée comme l'une des séries quotidiennes les plus en vogue. À tel point que les places s'arrachent auprès des acteurs. Virginie Caliari est bien placée pour le savoir. La comédienne de 43 ans, révélée au grand public grâce à son rôle dans Section de recherches de 2006 à 2013, a longtemps tenté d'intégrer la clique de l'Institut Auguste Armand avant d'être officiellement retenue par la production.

"Au début j'avais passé des essais pour le rôle de Claire Guinot, obtenu par Catherine Marchal. Puis j'en ai repassé d'autres pour celui de Delphine Delobel, finalement jouée formidablement par Christelle Reboul", a-t-elle révélé à Télé Star. Heureusement, ses deux castings n'auront pas été vains puisque les scénaristes d'Ici tout commence ont fini par lui créer un tout nouveau rôle. "Comme la production m'avait apparemment appréciée, elle m'a demandé de revenir pour Olivia. (...) C'est une cheffe dans l'air du temps, 100% vegan et locavore, ne cuisinant que des produits qui viennent de moins de cent kilomètres de son restaurant", a annoncé la jolie blonde.

Virginie Caliari a confié être très heureuse de pouvoir incarner ce personnage, aux multiple facettes. "Elle a passé sa jeunesse en foyer, connu les difficultés de la vie, mais reste très ouverte et fait passer ses messages avec beaucoup d'amour. Les auteurs m'ont vraiment gâtée. Cette Olivia me plaît tellement que je me demande comment elle ne pourrait pas séduire le public", a-t-elle encore déclaré à nos confrères. Et, en plus de profiter pleinement de cette nouvelle aventure, l'actrice a été "accueillie au top" par le reste du casting. "Je ne me suis pas du tout sentie comme un chien dans un jeu de quilles", a-t-elle assuré.

Virginie Caliari doit faire son arrivée dans le feuilleton de la Une au cours du mois d'avril.