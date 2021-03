Olivier Marchal : Sa femme Catherine révèle pourquoi ils n'ont jamais divorcé

Certaines ruptures se transforment en véritable pugilat. D'autres se déroulent à merveille. Catherine et Olivier Marchal, typiquement, appartiennent à cette deuxième catégorie. Mariés depuis 1995, parents de quatre enfants, en excellent termes, les deux comédiens n'ont même jamais pris la peine de rendre leur rupture officielle auprès d'un bureau de mairie. "On n'a pas le temps de divorcer, on a la flemme et cela ne sert à rien, explique simplement l'actrice à Télé Loisirs. C'est un truc administratif. Cela ne change pas grand chose. On est séparé depuis six ans. Notre séparation est digérée et tout va bien. On continue d'être un couple parental, de travailler ensemble, de bien s'entendre, de bien rigoler..."

Nous avons une maison ensemble. Nous partons en vacances ensemble...

Voilà qui explique qu'elle soit créditée en tant que Catherine Marchal, et non en tant que Catherine Quiniou, au générique de la série Ici tout commence, sur TF1 - elle incarne la cheffe Claire Guinot, directrice de l'Institut Auguste Armand. Séparés depuis six ans, les deux ex partagent non seulement l'éducation de leurs quatre enfants - Léa, née en 1994, Zoé, née en 1998, Ninon née, en 2006 et Basile, né en 2009 - mais également leur vie... et se retrouvent de temps en temps sur les plateaux de tournage. "Nous avons une maison ensemble, précisait la comédienne au magazine Gala en 2015. Nous partons en vacances ensemble, et encore plus qu'avant, nous travaillons ensemble. Nos enfants sont élevés par leurs deux parents. Notre relation est unique, notre couple existe, et le reste appartient au domaine privé."

Même si nous sommes séparés aujourd'hui, nous nous sommes construits ensemble et sommes amis

Catherine et Olivier Marchal ont récemment collaboré, à nouveau, dans le film Bronx, dévoilé sur Netflix en 2020. Si le réalisateur a choisi son ancienne partenaire pour le rôle de la commandante de l'IGPN Katia de Vrindt, c'est parce qu'il a entièrement confiance en elle. "Catherine est une super comédienne, expliquait-il dans les colonnes d'Entre Luxe & Prestige. Même si nous sommes séparés aujourd'hui, nous nous sommes construits ensemble et sommes amis. Elle est la première à lire mes scénarios... Il est important d'avoir quelqu'un à ses côtés qui vous dise la vérité." Un exemple de sérénité à suivre pour la plupart des tourtereaux qui décident, un jour, de poursuivre leur vie séparément...