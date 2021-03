Olivier Marchal et son ex-femme Catherine : ils guident leurs filles dans leurs passions très différentes

Olivier Marchal a longtemps été marié à Catherine, que les téléspectateurs retrouvent tous les soirs de la semaine sur TF1, dans la série à succès Ici tout commence. De leur histoire d'amour, qui s'est soldée par un divorce mais aussi une grande complicité qui perdure, sont nés quatre enfants : Léa en 1994, Zoé en 1998, Ninon en 2006 et Basile en 2009.

Ancien flic, Olivier Marchal voudrait bien que son fils embrasse cette carrière qu'il a tant aimée et qui l'inspire au cinéma. Malheureusement, Basile n'a pas prévu de suivre cette voie. "L'autre jour, j'ai dit à mon fils de 11 ans, Basile : 'Branleur comme tu es, tu pourrais faire deux métiers : flic ou acteur. Papa a fait les deux !' S'il voulait entrer dans la police, je serais très fier mais je ne pense pas qu'il ait envie", a confié le héros de la série Les rivières pourpres (France 2), au cours d'une interview accordée à Télé Poche.

A 11 ans, Basile a encore le temps de dessiner son avenir. Ses trois grandes soeurs, elles, ont déjà trouvé leurs centres d'intérêt, tous différents. "La grande, Léa, a trouvé sa passion avec les chevaux. Zoé veut être comédienne et elle est super douée, tout comme Ninon, 15 ans, qui souhaite se lancer dans la comédie musicale", a détaillé Olivier Marchal.

La dynastie Marchal promet donc d'être assurée et celui qui incarne le personnage de Pierre Niémans dans Les Rivières pourpres guide ses enfants en partenariat avec son ex-femme : "Avec leur mère, on leur a montré que c'est un métier qui pouvait se faire avec simplicité, en travaillant beaucoup avant de penser à être connu." Zoé est déjà bien immergée dans le monde de la comédie, pour le plus grand plaisir de son père. "Quand des techniciens qui ont croisé Zoé me parlent de sa façon d'être sur un plateau, polie, sympa, c'est le plus beau des compliments", s'est enthousiasmé Olivier Marchal auprès de Télé Poche.

