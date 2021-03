Ici tout commence : Des histoires d'amour cachées en coulisses ? Une comédienne confirme

Chaque soir, les fidèles de TF1 ont l'opportunité de suivre les aventures des élèves de l'institut Auguste Armand dans Ici tout commence. Et la série met souvent au coeur de ses intrigues des histoires d'amour. Mais il n'y aurait pas que dans la fiction que des idylles naîtraient. En effet, en dehors des tournages, les rapprochements entre acteurs existeraient.

Catherine Marchal, alias Claire Guinot dans la fiction, l'a elle-même confirmé ! "Ça va, ça vient. Je ne sais pas tout. Mettez vingt jeunes ensemble qui sont logés dans le même endroit pendant un long moment. Qu'est ce que vous voulez qu'il se passe d'autre ? C'était inévitable", a-t-elle reconnu pour nos confrères de Télé-Loisirs. L'ex-compagne d'Olivier Marchal se dit même perdue entre tous les couples qui se forment. "Ne me demandez pas qui car je ne suis pas sûre que ça soit encore bon. Je ne suis pas très à jour !", a-t-elle ajouté.

Ce n'est pas la première fois que certains comédiens s'attardent sur les coulisses romantiques d'Ici tout commence. Comme l'a souligné Catherine Marchal, tous sont logés dans un même hôtel le temps du tournage. Et Mikaël Mittelstadt (l'interprète de Greg), avait de son côté sous-entendu que les flirts étaient fréquents. "Je ne vais pas dire non mais je ne vais pas dire oui... On a un dicton qui dit 'ce qui se passe à l'hôtel reste à l'hôtel'", déclarait-il pour Gala. Et pour sa partenaire de jeu Julie Sassoust, Anaïs Grimbert dans la série, de préciser : "Chacun est libre de faire ce qu'il veut, on ne s'en mêle pas".

Récemment, deux acteurs ont en tout cas affolé la Toile après qu'une photo d'eux ait été dévoilée. Il s'agit d'Alizée Brochet (Ludivine) et Lucien Belvès (Lionel), lesquels pourraient bien être en couple...