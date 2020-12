Mikaël Mittelstädt (Ici tout commence) en couple : le beau gosse de la série présente sa chérie

Le jeune homme n'en est pas à son coup d'essai. Passionné de musique et de théâtre depuis le plus jeune âge, élève des Cours Florent Jeunesse, il avait fait ses premières armes dans Nos chers voisins ou Changement de cap. De 2018 à 2020, le comédien perfectionnait son jeu outre-Atlantique, après avoir eu la chance d'intégrer les bancs de la New school of drama de New York. Ce qui pourrait expliquer, d'ailleurs, qu'il soit en couple avec une Américaine.