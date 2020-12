Ici tout commence : La série rapporte (très) gros à TF1

Tout va bien jusqu'ici pour la production et les acteurs d'Ici tout commence, mais aussi pour TF1. Avec cette nouvelle série, spin-off de Demain nous appartient, la première chaîne voit que le tarif brut des spots a quasi doublé en un mois.

Le 2 novembre 2020, TF1 a donné le coup d'envoi d'Ici tout commence. L'intrigue se déroule dans la prestigieuse école de cuisine Auguste Armand où les étudiants tentent tant bien que mal de conjuguer leurs études et leurs vie personnelles souvent mouvementées. Et les péripéties de Maxime Delcourt (joué par Clément Rémiens), Salomé Dekens (Aurélie Pons), Elodie (Sarah-Cheyenne) et les autres passionnent le public.

Comme le précisent nos confrères du Figaro, la série dérivée de Demain nous appartient rassemble en moyenne 3,6 millions de téléspectateurs à partir de 18h30, soit 18,7 % du public. Et cela monte même 4,1 millions (20,6 % du public) si l'on compte les visionnages en replay. Les 15-24 ans et les ménagères sont ceux qui suivent le plus le programme (respectivement 32,7% et 27,5% de l'audience en comptant le replay). Un carton donc qui rapporte gros à TF1 puisque les audiences de la case ont doublé.

Des tarifs publicitaires qui ont (bien) grimpé

Le succès d'Ici tout commence a permis d'augmenter considérablement le prix des spots publicitaires en access prime time. Fin octobre, les 30 secondes de réclame autour de Bienvenue à l'hôtel (l'émission diffusée avant le lancement de la série) se négociaient 20 000 euros brut, toujours selon nos confrères. Mais début novembre, le prix des spots publicitaires ont grimpé à 24 000 euros brut pour finalement atteindre 39 000 euros à la fin du mois. "En clair, l'installation d'un nouveau feuilleton quotidien à 18h30 a permis à TF1 d'augmenter ses tarifs bruts de 95% en l'espace d'un mois", peut-on lire. Et on imagine que les recettes seront tout aussi fructueuses, voire plus, en décembre.

Ce carton d'audience a aussi eu pour effet de faire rester encore plus de téléspectateurs devant Demain nous appartient, diffusée juste après. La série fédère autour de 4 millions de téléspectateurs chaque soir, dont 19 % de ménagères. Fin octobre, le prix des spots publicitaires étaient à 33 000 euros brut. Puis au moment du lancement d'Ici tout commence, il a grimpé à 41 000 euros. Un mois plus tard, il atteint 48 000 euros, rien que ça ! "Ces augmentations suivent la forte dynamique de progression de l'audience depuis le lancement. Nous sommes à des niveaux que nous n'avions pas atteint depuis de nombreuses années", a confié un porte-parole de TF1 au Figaro.