Sarah-Cheyenne (Ici tout commence) : Sa préparation pour incarner Elodie, une malvoyante

Depuis le 2 novembre 2020, les téléspectateurs peuvent suivre Ici tout commence avant l'épisode inédit de Demain nous appartient. L'occasion pour certains de faire la connaissance de Sarah-Cheyenne. La jeune actrice y incarne Elodie, une étudiante de 19 ans malvoyante. Au cours d'une interview pour 20 Minutes, elle a révélé comment elle s'était préparée pour ce rôle.

Avant de se rendre sur le plateau de tournage château de Calvières, dans le Gard, Sarah-Cheyenne s'est préparée à incarner son personnage. Pour ce faire, elle a travaillé avec une association qui se bat auprès des personnes malvoyantes, à Montpellier (Hérault). "Et, pendant le confinement, au printemps, j'ai beaucoup cuisiné à l'aveugle. Le personnage d'Elodie a un handicap, certes, mais c'est avant tout une jeune femme de 19 ans, avec son caractère, ses rêves et sa détermination. C'est un rôle incroyable, que j'ai énormément de bonheur à composer", a confié l'actrice à nos confrères. Et c'est également un rôle qui plaît beaucoup au public, touché par la force de caractère d'Elodie.

Ici tout commence n'est pas le premier projet professionnel de Sarah-Cheyenne. Avant de travailler avec Clément Rémiens, Aurélie Pons ou les autres, l'actrice de 24 ans a travaillé dans Tandem, diffusée depuis 2016 sur France 3. Elle y campe le rôle d'Alice Marchal, la fille des enquêteurs Léa Soler (Astrid Veillon) et Paul Marchal (Stéphane Blancafort). Et en 2019, c'est dans Pour Sarah que les téléspectateurs ont pu voir son doux visage. Une des têtes d'affiche était... Clément Rémiens, son collègue de ITC.