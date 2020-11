Clément Rémiens : Francis Huster va lui donner un sacré coup de pouce !

Tout ce qu'il touche du doigt se transforme en or. Gagnant de la neuvième saison de Danse avec les stars, vedette de la série Demain nous appartient, Clément Rémiens vient d'avoir droit à une sacrée promotion en devenant la tête d'affiche d'Ici tout commence. Depuis le 2 novembre 2020, sur TF1, le jeune comédien de 23 ans donne donc la réplique à de jolis noms de notre paysage médiatique, dont d'anciens partenaires de jeu de l'époque DNA - Vanessa Demouy, Frédéric Diefenthal... et Monsieur Francis Huster, à la tête de l'Institut Auguste Armand. Il faut croire, d'ailleurs que ce dernier à un radar à jeunes talents.

Il se susurre effectivement, entre deux scènes, que Francis Huster pense à Clément Rémiens pour un remake de Mélodie en sous-sol, le film d'Henri Verneuil datant de 1963. Et si la crise sanitaire actuelle empêche les beaux projets de voir le jour, certaines négociations seraient en cours, dont quelques rencontres de choix notées dans l'agenda. "C'est vrai, il m'en a parlé, confirme l'interprète de Maxime Delcourt dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. On va essayer de creuser cette idée. Mais, pourquoi pas ? Si vous voulez le réaliser, pas de problème ! En attendant, Francis m'a promis de m'emmener voir Alain Delon après le confinement."

On sent qu'il y a chez lui un véritable désir de transmission

A l'écran, ils sont liés par l'amour de la popotte. Dans la vraie vie, vous l'aurez compris, les deux compères sont animés par une toute autre passion. "On échange beaucoup plus sur l'acting que sur la cuisine, confirme Clément Rémiens. Nous avons des visions très proches de ce métier. On sent qu'il y a chez lui un véritable désir de transmission. Et c'est très agréable." Il a fallu se mettre à jour, cela dit, pour devenir un roi du fourneau. Dans Ici tout commence, l'acteur a intégré une prestigieuse école de gastronomie... chose qui s'improvise difficilement quand on n'y connaît rien. Voilà pourquoi il a fait appel à Jordan Yuste, le patron du restaurant L'Arrivage avec qui il prenait des cours de boxe, pour un entraînement de six mois intensifs. "Je lui ai demandé si je pouvais venir l'observer, se souvient-il. Mieux que ça, il m'a carrément proposé de travailler avec lui. J'ai tout fait : cuisine, service, plonge." Voilà qui explique une telle dextérité...

Retrouvez l'interview de Clément Rémiens dans le magazine Télé 7 Jours, n° 3157 du 23 novembre 2020.