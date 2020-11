Ici tout commence : Clément Rémiens doublé ? Il révèle un secret aux téléspectateurs

Le succès de la série Ici tout commence (sur TF1 à 18H30) a été immédiat. Porté notamment par Clément Rémiens, le spin-off de Demain nous appartient évoque la vie d'une école de gastronomie, l'Institut Auguste Armand, autour des questions d'apprentissage et de transmission entre différentes générations. Forcément, il y a beaucoup de scènes... de cuisine. Nos confères de Télé Loisirs se sont donc demandés si le bel acteur était doublé lorsqu'il maniait les ustensiles... Réponse inattendue.

Pas question pour Clément Rémiens, l'interprète de Maxime Delcourt, d'être doublé ! Il ne le veut pas et si ça doit être le cas, le moins possible. A nos confrères, il a expliqué : "Au début du tournage, on m'a dit : 'Ne t'inquiète pas, il y aura des doublures.' Mais justement, ça m'inquiète, je n'en veux pas. Je veux que ce soit moi qui le fasse. Après, évidemment, ça dépend pourquoi. Si c'est une scène où on doit faire un oiseau de sucre, ça c'est plus compliqué. Je ne suis pas Meilleur Pâtissier de France. Mais pour ce qui est de la découpe, de la cuisine, et tout ce qui est abordable, je le fais."

Sans mauvais jeu de mots, Clément Rémiens n'a donc pas pu couper à la doublure. Il a donc eu une petite idée qui permet aux téléspectateurs de savoir si oui ou non c'est lui qui cuisine. Il explique : "J'ai décidé de garder mes bracelets pour les scènes. Des bracelets qui ne s'enlèvent jamais pour être sûr que ce soit mes mains à l'écran. Ainsi, si on voit les bracelets, on sait que c'est moi et si on ne les voit pas, c'est que c'est ma doublure. Au moins, c'est clair, c'est ma garantie, c'est le repère."

Les fans du programme seront ravis de cette confidence.