Vin Diesel : Bouleversé et sous le choc après la grave blessure de sa doublure

Le cascadeur Joe Watts serait actuellement à l'hôpital pour une "grave blessure à la tête", après une chute de plus de 9 mètres sur le tournage de Fast and Furious 9. Des sources apprennent au Daily Mail que ce jeune homme s'est blessé dans les studios Warner, dans Hertfordshire, près de Londres, le 22 juillet 2019. Joe Watts est pourtant un grand nom du milieu. Ce Britannique a déjà travaillé pour Game of Thrones, Mission Impossible : Fallout, Jurassic World ou encore Spiderman : Far from Home. On n'en sait pas plus sur son état de santé, même si le Sun évoque un "coma".

Vin Diesel, sous le choc après avoir assisté à l'accident, aurait "essayé de masquer ses larmes". Sa doublure réalisait justement une cascade à sa place. Selon les informations du Sun, l'acteur de 52 ans aurait été bouleversé par cet accident dramatique. "Le cascadeur a chuté de plus de 9 mètres, peut-être plus. Vin Diesel était là quelques secondes après. Il l'a regardé, sous le choc, et on voyait qu'il pleurait. Il a vu toute la scène", explique une source au quotidien britannique.

Les studios Warner ont confirmé l'accident, indiquant qu'un homme avait dû être transporté en hélicoptère à l'hôpital Royal London. Des producteurs de Fast and Furious 9 ont appris à Deadline que l'accident avait eu lieu peu avant midi, le 22 juillet 2019, pendant le tournage d'une scène avec les actrices Michelle Rodriguez et Helen Mirren.

Ce moment tragique doit faire remonter des souvenirs difficiles pour Vin Diesel. En 2002, le cascadeur Harry O'Connor avait trouvé la mort en réalisant une scène pour lui durant le tournage de xXx, à Prague.