Lucia Passaniti (Ici tout commence) n'aurait jamais dû incarner Noémie

Elle est au coeur de l'intrigue. Lucia Passaniti incarne Noémie dans la série Ici tout commence sur TF1 du lundi au vendredi... ou presque. Son personnage a subitement disparu après avoir tenté de se suicider à l'aide d'un mécanisme électrique, une vengeance visant l'abominable chef Teyssier. Pourtant, la jeune comédienne a failli obtenir un autre rôle, sans doute un peu moins tragique. Initialement, elle avait passé un casting pour incarner une étudiante de première année : Hortense, finalement interprété par Catherine Davydzenka.

"Je devais passer mon casting juste avant le confinement, a-t-elle expliqué à Télé Loisirs. Mais du coup, ça a été annulé. Alors pour le passer, j'ai envoyé une séquence en vidéo. On a fini par me rappeler pour me dire que j'étais retenue pour deux rôles différents." Bien sûr, la suite, vous la connaissez. Lucia Passaniti a d'abord intégré le cast de Demain nous appartient pour présenter quelques personnages de la nouvelle série. Elle apparaît désormais à 18h30 depuis l'Institut Auguste Armand... malgré quelques péripéties de dernière minute. "J'ai passé les essais pour à la fois Noémie et Hortense, rappelle-t-elle. Et après, on m'a confirmé pour le rôle d'Hortense. Mais ce n'était pas fini car, en parallèle, j'ai encore eu deux autres rendez-vous pour le rôle de Noémie. J'ai su que j'allais jouer Hortense deux semaines avant le début du tournage et finalement, après un autre essai sur Noémie, j'ai appris que j'allais incarner cette dernière. Mon casting a vraiment pris du temps."

Elle aurait pu jouer les amoureuses transies auprès de Nicolas Anselmo. En lieu et place, Lucia Passaniti mène une guerre froide, en se faisant passer pour un corbeau anonyme, contre le chef Teyssier. Cette relation à base d'arrogance, de manipulation et d'entourloupes n'est heureusement que fictive. Sur les plateaux de tournage, quand les caméras cessent de filmer, les deux comédiens s'apprécient et cohabitent en paix. "Pour tout vous dire, à la fin de la première scène, on s'est fait un gros câlin et on est immédiatement devenu de très, très, bons amis, a même précisé Benjamin Baroche, l'interprète de ce cruel cuisinier. On a désormais cette belle complicité dans la vie." Quant à la série, il n'y a plus qu'à rester cloué à vos écrans pour découvrir la suite...