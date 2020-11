Nicolas Anselmo (Ici tout commence) : Comment vit-il les scènes intimes dans la série ?

Dans Ici tout commence (le spin-off de Demain nous appartient), Nicolas Anselmo tire son épingle du jeu. Pas seulement à cause de son look qui a forcément interpellé plus d'un téléspectateur mais parce que son personnage, Elliot, présenté comme non-binaire et pansexuel, est celui qui se découvre le plus dans les premiers épisodes déjà diffusés sur TF1.

Alors qu'Elliot est persuadé de n'être attiré que par les hommes, bien qu'il n'ait eu aucune relation intime, ses convictions basculent lorsqu'il rencontre Hortense, une autre candidate retenue pour rejoindre le prestigieux institut Auguste Armand. La pétillante blonde craque tout de suite pour Elliot et les deux jeunes apprentis cuisiniers entament une relation intime, qui a pour but de faire savoir à Elliot si il aime les filles ou non. C'est ainsi que Nicolas Anselmo s'est retrouvé à plusieurs reprises à poser sa main sur la poitrine de Catherine Davydzenka, qui joue Hortense, à se faire lécher l'oeil, ou à partager des baisers. Un apprentissage qui se poursuit au fil des épisodes.

Interrogé sur le tournage de ces scènes par nos confrères de Télé Loisirs, Nicolas Anselmo a répondu que cela se passait "très bien" et s'est dit parfaitement à l'aise dans ce registre. "Moi qui viens du milieu de la danse, on est constamment en contact. Il n'y a donc pas de gêne à avoir. Pour moi, ce sont deux corps et si l'autre est ouvert, alors c'est bon", a répondu l'acteur.

Nicolas Anselmo est également revenu sur l'accueil réservé à son personnage, plus positif qu'il ne l'aurait espéré : "Je savais qu'avec un personnage comme le mien, il allait y avoir du bon et du mauvais sur les réseaux donc je m'attendais à tout et à rien en même temps. En revanche, ce que j'ai lu m'a vraiment touché. C'est super car, au final, ce n'est pas Nicolas qu'ils aiment mais Eliott."

Celui qui rêve de faire du cinéma a profité de cette interview pour teaser les fans d'Ici tout commence, et ils sont déjà nombreux. "ll y a un truc assez fort qui va se passer, même très fort, mais je ne veux pas en parler pour laisser la surprise aux téléspectateurs", a-t-il fait savoir... Suspense !