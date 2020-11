Ici tout commence : Qui est Nicolas Anselmo, qui incarne un personnage non-binaire ?

Lundi 2 novembre 2020, TF1 donnait le coup d'envoi d'Ici tout commence. Une série qui a un lien avec Demain nous appartient puisque les téléspectateurs peuvent suivre les aventures de Maxime Delcourt (joué par Clément Rémiens). Dans le premier épisode, le fils de Chloé (interprétée par Ingrid Chauvin dans DNA) tente d'intégrer la prestigieuse école de cuisine Auguste Armand. On y suivra ensuite ses aventures dans l'établissement. Il y fera notamment la rencontre d'Eliot Prevost, un personnage qui a fait l'unanimité auprès du public. Mais qui est son interprète Nicolas Anselmo ?

Le jeune homme de 22 ans a étudié au conservatoire régional du Grand Nancy avant d'intégrer une compagnie de danse, en 2015. Il a notamment participé à une campagne de lutte contre la transphobie. Mais Ici tout commence signe ses premiers pas d'acteur. C'est sur Facebook qu'il a vu l'annonce pour le casting et il n'a pas hésité bien longtemps avant de postuler. "Je n'avais pas d'agent, je m'y suis pointé tout seul. Sur la description du personnage, c'était indiqué qu'il était non-binaire et pansexuel. Je me suis directement dit qu'il fallait que je représente ce personnage. (...) Je me retrouve beaucoup dans le personnage par rapport à ça. Au fait de ne pas vouloir se mettre dans une case", a-t-il confié à Têtu.

Des sujets comme la non-binarité, on n'en parle pas beaucoup à la télévision

Grâce à ce personnage, Nicolas Anselmo espère mettre plus en avant la communauté LGBTQ+. "En fait, ça manque énormément en France. Des sujets comme la non-binarité, on n'en parle pas beaucoup à la télévision. Comme la transidentité, d'ailleurs. Ce sont pourtant des choses si importantes", a fait remarquer le partenaire de jeu de Clément Rémiens qui espère que la série touchera un large public.

Dans le premier épisode, Eliot est confronté au harcèlement de deux de ses camarades qui se moquent devant tout le monde de son style et se demandent s'il est une femme ou un homme. Pas de quoi déboussoler l'étudiant qui baisse rapidement son pantalon pour leur clouer le bec. "Alors évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir quand on se fait harceler. Mais j'espère que mon personnage saura inspirer certains ou certaines qui souffrent de ce genre de situation. Je sais que les choses avancent et il ne faut pas lâcher. Eliott ne lâchera pas en tout cas", a conclu Nicolas. Un message qui devrait donner de l'espoir et de la force à toutes les personnes qui se reconnaîtront en lui.