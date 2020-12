Ici tout commence : Une ex-candidate de The Voice au casting, les premières infos

Un nouveau personnage fera prochainement son arrivée dans Ici tout commence (TF1). Et il s'agit d'une ancienne candidate de The Voice, qui n'en est pas à ses premiers pas d'actrice.

Francis Huster (qui joue Auguste Armand), Vanessa Demouy (Rose Latour) ou encore Clément Rémiens (Maxime Delcourt) ont accueilli une nouvelle recrue au château de Calvières, dans le Gard. Il s'agit de Florence Coste, candidate de la saison 3 de The Voice en 2014. La jeune femme de 29 ans avait impressionné Jenifer en interprétant L'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Malheureusement pour elle, son aventure s'était arrêtée lors des battles.

Aujourd'hui, Florence Coste se consacre davantage à la comédie et a donc été choisie pour interpréter Laetitia Rigaut, la nouvelle gardienne de l'Institut Auguste Armand. Elle travaille avec sa soeur Kelly, une adolescente de 16 ans jouée par Axelle Dodier (annoncée au casting de la série de TF1 sur l'affaire Grégory). Le personnage de Florence est décrit comme "une femme volontaire au fort caractère, qui n'hésite pas à mentir pour s'en sortir, mais sans se rendre compte de la portée de ses mensonges. Elle croit encore au prince charmant et n'attend que lui" et devrait faire ses premiers pas dans la prestigieuse école de cuisine en janvier comme le dévoile Télé Loisirs.

Ce n'est pas la première fois que la belle actrice obtient un rôle dans une série. Les téléspectateurs de TF1 ont pu la voir en février 2020 dans la peau de Tiphaine dans la série médicale H24. Elle partageait notamment l'affiche avec Frédérique Bel. Florence Coste a également fait des apparitions dans Camping Paradis, Alice Nevers, Profilage, Le Secret d'Elise ou encore Balthazar. Actuellement, elle travaille pour la pièce Titanic, dans laquelle elle incarne le rôle de Rose. La première aura lieu au théâtre Traversière le 18 décembre.