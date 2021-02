Ici tout commence : Deux acteurs de la série en couple ? Une photo intrigue...

Depuis le 2 novembre 2020, les téléspectateurs de TF1 peuvent suivre la série Ici tout commence. Parmi les acteurs se trouvent Alizée Brochet (Ludivine) et Lucien Belvès (Lionel). Et dans la vraie vie, ils pourraient bien être en couple.

Le spin-off de Demain nous appartient raconte l'histoire d'un groupe d'étudiants de l'Institut Auguste Armand, parmi lesquels Maxime (interprété par Clément Rémiens). Au casting, le public retrouve également Vanessa Demouy (Rose), Frédéric Diefenthal (Antoine) ou Agustin Galiana (Lisandro). La série met aussi en avant des visages un peu moins connus du grand public, dont Alizée Brochet et Lucien Belvès. Si dans la fiction, leurs personnages ne sont pas liés, il semblerait que dans la vie, les deux acteurs soient très proches.

Comme l'ont repéré nos confrères de Voici, un compte Instagram de photographes (dont fait partie l'actrice d'Ici tout commence Julie Dommanget qui incarne Gaëlle) a partagé un cliché des deux comédiens. On peut admirer le beau blond, la tête allongée sur le torse d'Alizée Brochet. Cette dernière pose en fermant les yeux et vêtue d'un top blanc offrant une belle vue sur son décolleté. "Valentin+1", peut-on lire en légende. Et parmi les nombreux hashtags figurent "love" et "lovers".