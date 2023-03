Diaporama : Nicolas Anselmo non-binaire et asexué dans "Ici tout commence" : "Ce qui se passe dans mon lit ne regarde que moi"

1 / 16 Nicolas Anselmo non-binaire et asexué dans "Ici tout commence" : "Ce qui se passe dans mon lit ne regarde que moi"

2 / 16 Nicolas Anselmo, notamment connu pour interpréter Eliott, l'élève de troisième année dans la série" Ici tout commence" , s'est confié dans le dernier numéro du magazine "Télé Star" sur son départ du programme. Nicolas Anselmo de "Ici tout commence" - Festival de la Fiction de La Rochelle. © Jean-Marc Lhomer / Bestimage © BestImage, Jean-Marc Lhomer / Bestimage

3 / 16 "Il fallait que je prenne un peu l'air, que j'ai du temps pour moi, que je me replonge dans la danse, le cinéma... J'en ai parlé avec la production. On s'est mis d'accord pour une pause (...) J'ai besoin de me confronter à d'autres univers", a-t-il déclaré. Clément Rémiens, Nicolas Anselmo, Catherine Davydzenka, Agustin Galliana, Vanessa Demouy "Ici tout commence" - Photocall lors du Festival de la Fiction de La Rochelle. Le 18 septembre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

4 / 16 Un départ temporaire, insiste-t-il : " Je ne peux pas dévoiler comment tout va véritablement se passer. Ce que je peux affirmer, en revanche, c'est que je ne pars pas définitivement. Ce n'est qu'un break ". Nicolas Anselmo, Catherine Davydzenka "Ici tout commence" - Photocall lors du Festival de la Fiction de La Rochelle. Le 18 septembre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

5 / 16 Un entretien au cours duquel il a également fait de rares confidences au sujet de sa vie privée, lui qui est notamment " devenu un symbole sur les réseaux sociaux avec son personnage non-binaire et asexué " dans la série, écrivent nos confrères. Nicolas Anselmo de "Ici tout commence" - Festival de la Fiction de La Rochelle. Le 18 septembre 2021 © Jean-Marc Lhomer / Bestimage © BestImage, Jean-Marc Lhomer / Bestimage

6 / 16 "C'est un rôle de composition, j e ne suis pas Eliott ", prévient-il, avant d'ajouter : " Je n'aime pas évoquer ma vie privée et ma sexualité. Je ne vois pas l'intérêt d'en parler". Nicolas Anselmo "Ici tout commence" - Photocall lors du Festival de la Fiction de La Rochelle. Le 18 septembre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

7 / 16 Ses fans n'en sauront donc pas plus sur sa vie en dehors des caméras. Nicolas Anselmo "Ici tout commence" - Photocall lors du Festival de la Fiction de La Rochelle. Le 18 septembre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

