Ici tout commence : Sarah Fitri virée ? La raison de son départ dévoilée

Le 18 avril dernier, les téléspectateurs de TF1 ont assisté au départ d'un autre personnage emblématique d'Ici tout commence. Après Maxime Delcourt (joué par Clément Rémiens) et Noémie Matret (incarné par Lucia Passaniti), c'était au tour de Marta de faire ses adieux à ses camarades de l'Institut Auguste Armand. Un sujet que l'actrice Sarah Fitri a évoqué à l'occasion d'une session de questions/réponses sur la page Instagram officielle de la série.

Sans surprise, la jeune femme de 26 ans était très émue en tournant ses dernières scènes car ses collègues sont devenus comme une famille. "Il fallait jouer Marta et en même temps il fallait que j'arrive à gérer mes émotions en tant que Sarah Fitri. C'était compliqué mais en même temps, c'est un bon souvenir", a-t-elle expliqué. D'autant plus que ce n'est pas la jeune femme qui est à l'origine de son départ. "Je ne suis plus sur ITC suite à un choix artistique de la part des auteurs. Il fallait bien à un moment que quelqu'un soit puni pour ses actes et c'est tombé sur mon personnage. En même temps, elle a fait quelque chose de très grave", a-t-elle révélé.

Mais ce départ n'est peut-être pas définitif pour Sarah Fitri. Le public a déjà eu l'occasion d'assister au retour de personnages dans Ici tout commence. "Pour le moment, Marta est virée de l'institut. Maintenant, est-ce qu'on va la revoir ? I don't know. Est-ce que vous avez envie vous de me revoir ? Oui ou non ? Répondez", s'est amusée l'actrice. Puis elle a dévoilé qu'elle avait un tout nouveau projet en cours, "dans un autre registre". Si elle n'a pas souhaité en dire plus, elle a précisé que cela ne serait pas à la télévision.

Rappelons que Marta a harcelé Célia (Rebecca Benhamour) en la menaçant, en mettant le feu à ses affaires ou en l'enfermant dans une chambre froide avec Théo (Khaled Alouach), manquant de causer leur mort. Quand Emmanuel Teyssier (Benjamin Roche) a tout découvert, il a donc pris la décision de convoquer le conseil disciplinaire. Et tous étaient d'accord pour la virer de l'institut sans plus attendre.