Ici tout commence : "Clap de fin" pour une comédienne phare de la série, coulisses de ses adieux émouvants

Les fans de l'actrice peuvent toutefois espérer un éventuel retour dans Ici tout commence. Car on se souvient que depuis le début, certains personnages ont disparu avant de finalement revenir le temps d'une intrigue.

En attendant, les producteurs font peau neuve au niveau du casting. Et ils ont recruté chez leurs concurrents de Plus belle la vie ! Il y a François-Dominique Blin qui débarque dans le show, lui qui incarnait le père Alexandre à la paroisse de Mirta en 2013 dans Plus belle la vie. Cette fois, il jouera le rôle de Philippe Teyssier, frère d'Emmanuel Teyssier (campé par Benjamin Baroche). Une autre personnalité du Mistral est attendue : Romane Libert, qui joue actuellement le rôle de Lucie Boher dans la série de France 3.