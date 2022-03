Plus belle la vie : Deux acteurs rejoignent Ici tout commence !

Depuis l'annonce de l'arrêt éventuel de Plus belle la vie, plusieurs acteurs ont été recrutés chez la concurrence ! En effet, la production d'Ici tout commence semble faire son marché au Mistral. Comme l'indiquent nos confrères de Télé Loisirs, de nouveaux comédiens rejoignent le feuilleton de TF1.

Pour commencer, c'est François-Dominique Blin qui débarque dans le village de Saint-Laurent-d'Aigouze, où est tourné Ici tout commence. Dans Plus belle la vie, il incarnait le père Alexandre, remplaçant du père Matthieu à la paroisse de Mirta en 2013. Désormais, c'est le rôle de Philippe Teyssier, frère d'Emmanuel Teyssier (campé par Benjamin Baroche), qu'il va incarner. Et ce, dès mars 12 avril 2022 ! Une arrivée qui laisse présager de nouvelles intrigues autour du trio que les deux frères forment avec Axel, interprété par Thomas Da Costa, qui n'est autre que le neveu d'Emmanuel et donc le fils de Philippe.

Les téléspectateurs ne sont pas au bout de leurs surprises. En effet, d'après des informations révélées via le compte twitter "Les Comédiens de ITC", un nouveau personnage devrait prochainement débarquer à l'Institut Auguste Armand. Et cette fois encore, il s'agit d'un visage déjà bien connu des fidèles de Plus belle la vie. En effet, c'est Romane Libert, qui joue actuellement le rôle de Lucie Boher dans la série à succès de France 3, qui est attendue !

Rappelons que François-Dominique Blin et Romane Libert ne sont pas les seuls acteurs de Plus belle la vie à débarquer dans Ici tout commence. En effet, Diane Robert alias Caroline Fava, l'une des compagnes du docteur Guillaume Leserman entre 2014 et 2018, a joué le rôle d'Alice Gaissac, la mère de Célia et l'ex-femme de Vincent Gaissac devant les caméras de TF1. Valérie Baurens, interprète d'Agathe Robin sur France 3, est désormais connue comme la policière Julia Massot Prévost, la mère d'Eliott dans ITC. Récemment, c'est Sofiane Belmouden, qui jouait le rôle de Malik Nassri, frère de Samia (Fabienne Carat) dans les débuts du feuilleton, qui rejoint la série. Il était ainsi présent dans le jury de Michel Sarran. Aussi, Samuel Allan Abitbol qui tenait le rôle du jeune serveur Rémi dans Plus belle la vie, rejoint à son tour Ici tout commence.