Plus belle la vie : Un acteur de la série au casting d'Ici tout commence !

De Plus belle la vie à Ici tout commence, il n'y a qu'un pas... que l'un des acteurs a visiblement franchi ! Il s'agit de Samuel Allain Abitbol, star du Mistral le temps d'une intrigue. Dans le feuilleton, il incarnait Rémi, jeune serveur. "J'ai été repéré par une directrice de casting sur Internet qui m'a présenté à Sebastien Charbit, le producteur de Plus belle la vie, et qui m'a choisi pour le rôle de Rémi", avait-il déclaré à Télé Loisirs à l'époque. Aujourd'hui, il quitte la série pour s'illustrer dans un autre programme à succès !

L'acteur atteint de trisomie 21 était présent lors du 24e Festival TV de Luchon afin de représenter J'irai au bout de mes rêves, où il donne la réplique à Camille Lou sur M6. A cette occasion, Samuel Allain Abitbol se livre sur son métier de comédien au micro de Télé Loisirs... et révèle tourner très prochainement dans une série. Après Marseille, direction Montpellier ! En effet, il sera à l'affiche d'Un si grand soleil sur France 2. "Je commence au mois de mars, révèle-t-il. Je ne sais pas combien de temps j'y serai mais je vais apparemment jouer dans plusieurs épisodes." Pour l'heure, aucun autre élément n'a été révélé : ni l'identité de son personnage, ni son rôle.

Si pour l'heure un retour de Samuel Allain Abitbol dans Plus belle la vie reste incertain – "On ne sait pas ce que l'avenir réserve", indique-t-il – le comédien de 23 ans voit sa carrière décoller. Lors de ce même Festival TV de Luchon, il a été récompensé pour son rôle dans la fiction J'irai au bout de mes rêves par le prix du meilleur espoir masculin. Une récompense qu'il a souhaité partager avec sa mère, avec qui il collabore étroitement.

En septembre 2019, alors qu'il se faisait déjà un nom dans le milieu de la comédie sur petit écran, Samuel Allain Abitbol avait confié trouver cela "génial que les téléspectateurs puissent voir des gens différents à la télévision", regrettant également qu'il "n'y en ait pas plus". "Je suis fier de ma différence, de ma trisomie 21, elle me donne plus de force, et puis 'on est comme on est', avait-il poursuivi. J'ai été le seul trisomique à passer son bac. On pourrait, par exemple, intégrer dès le plus jeune âge un milieu ordinaire : l'école, la garderie, dans les milieux récréatifs, sportifs, artistiques..."