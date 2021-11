Plus belle la vie : un ancien acteur emblématique de retour... dans Ici tout commence !

Surprise ! Après treize années d'absence sur nos écrans, un acteur bien connu de la série Plus belle la vie va prochainement se refaire une place dans le quotidien des téléspectateurs. Il s'agit de Sofiane Belmouden qui a interprété entre 2004 et 2008 le personnage de Malik Nassri sur France 3, l'avocat et frère de Samia Nassri (anciennement jouée par Fabienne Carat). Le comédien aujourd'hui âgé de 49 ans a décroché un rôle dans la série phénomène du moment de TF1 qui attire toujours plus de personnalités : Ici tout commence.

En effet, d'après les informations de Télé Loisirs, Sofiane Belmouden devrait prochainement apparaître au casting. En revanche, aucune précision n'a été apportée quant au personnage qui lui a été confié si ce n'est qu'il ne devrait pas être récurrent.

Qu'à cela ne tienne, les fans de Plus belle la vie devraient être ravis de le revoir à la télé, lui qui s'est surtout consacré au théâtre ces dernières années après avoir quitté le Mistral. Il s'est notamment produit sur scène dans Les pieds tanqués de 2012 à 2018 et Le mensonge de maman : Quand un père s'oblige à être mère en 2019. Auparavant, en 1997 et 1998, il a été dirigé à deux reprises par Woody Allen dans les pièces Dieu et Une aspirine pour deux. En outre, Sofiane Belmouden a joué dans les séries Suite noire (2009) et Duo (2011 et 2012).

L'acteur n'a jamais fait de retour dans Plus belle la vie. Lorsqu'il a mis un terme à son aventure marseillaise en 2008, son personnage de Malik a disparu après avoir tué Dylan. En mars dernier, son nom était évoqué dans la fiction à l'occasion du départ de sa soeur Samia, laissant ainsi un espoir de le revoir. Mais, quelques semaines plus tard, ils sont tous deux déclarés morts ce qui met donc définitivement fin à un éventuel come-back.