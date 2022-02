Ici tout commence : Après Clément Rémiens, une autre actrice quitte la série !

Vague de départs dans Ici tout commence. Le 27 janvier 2022, les téléspectateurs ont assisté à la toute dernière scène de Clément Rémiens, interprète de Maxime Delcourt, même personnage qu'il incarnait déjà dans Demain nous appartient. Après son départ, voilà qu'une autre actrice de la série quitte le show. D'après les informations d'Allociné, c'est au tour de Lucia Passaniti, qui campe Noémie Matret, de tirer sa révérence après près d'un an et demi de bons et loyaux services.

Elle ne figure pas au nouveau générique d'Ici tout commence. Lucia Passaniti, qui n'aurait jamais dû incarner Noémie dans la série, quitte bel et bien le feuilleton. Et d'après ce qu'avancent nos confrères, c'est elle qui a pris la décision de s'en aller. "Selon TF1, ce départ se fait à la demande de Lucia Passaniti elle-même, qui a souhaité partir, sans doute pour se consacrer à d'autres projets", indique-t-on sur le site d'Allociné. Les raisons de ce départ inattendu restent alors floues pour l'heure. De son côté, la comédienne qui a récemment essuyé quelques critiques sur son look ne s'est pas exprimée sur son départ.

Noémie Matret quitte l'institut Auguste Armand mais ce n'est pas pour autant que son personnage meurt ou se volatilise sans explications. Tout au long du mois de février, l'intrigue tournera autour d'elle. Toujours d'après les informations de nos confrères, la jeune femme recevra une offre pour La Table des Rivière dans les semaines à venir. Et cette proposition pousserait alors Noémie Matret à une réflexion intense... Avant de claquer la porter du show, elle devra faire face au retour de sa soeur Stella, campée par Anaïs Parello, venue faire la paix. Reste à voir la réaction de Noémie, mais aussi celle de Gaëtan, interprété par Terence Telle, qui verra partir son ex-petite-amie.

Plus de Lucia Passaniti dans Ici tout commence. Il faudra alors passer de TF1 à France 3 pour retrouver la jolie brune. En effet, elle donnera très prochainement la réplique à Philippe Bas et Pauline Bression dans le téléfilm Meurtres à Amboise.