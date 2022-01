Lucia Passaniti (Ici tout commence) clashée pour son look "trop masculin" : sa réponse cash

Pour entamer la nouvelle année 2022, Lucia Passaniti a décidé de changer de tête ! Le 25 janvier dernier, la comédienne au casting d'Ici tout commence a dévoilé des images de sa dernière folie capillaire après une séance photo professionnelle pour son book, à savoir une coupe garçonne. Résultat, l'interprète de Noémie Matret apparaît bien différente. Voire un peu trop pour certains internautes. En effet, si beaucoup ont validé son nouveau look, Lucia Passaniti a au contraire été attaquée par ceux qui étaient contre ce genre d'allure pour une femme.

"Pas cette coupe. L'autre lui allait tellement mieux et était féminine", "J'aime pas du tout. On dirait un homme. Les cheveux longs te vont si bien", "On dirait un garçon", "Je trouve que cette coupe ne vous va pas et ne met pas votre féminité en valeur", "Je n'aime pas, ça fait très masculin", "Elle n'est plus féminine", a-t-on regretté en commentaires de sa publication comme la brunette l'a fait savoir via sa story.

Mais Lucia Passaniti ne s'est pas démontée et a décidé de répondre à ses haters. "Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont dit en commentaire que ma coupe est trop masculine, c'est vrai qu'en demandant une coupe à la 'garçonne' à ma coiffeuse, je ne m'étais pas rendu compte", a-t-elle d'abord déclaré avec ironie. Plus sérieusement, la vedette de TF1 a conclu en prônant davantage de tolérance : "J'aimerais vous rappeler que nous sommes en 2022, il est temps de faire évoluer un peu les choses... Si l'on demande de plus en plus aux hommes d'embrasser leur part de féminité, j'aimerais qu'on accepte que les femmes embrassent leur part de masculinité".