Ici tout commence : Une actrice change de look et dévoile le résultat en photos

Lucia Passaniti interprète le rôle de Noémie Matret dans Ici tout commence depuis 2020. Auparavant, elle prêtait déjà ses traits à ce personnage pour Demain nous appartient. Dans les deux fictions, elle joue une jeune femme qui subit les humeurs et la pression constante de son supérieur en pâtisserie, Emmanuel Teyssier (incarné par Benjamin Baroche). Une histoire plutôt sombre qui n'a pas fait peur à Lucia Passaniti, habituée à traiter de sujets compliqués comme lorsqu'elle était au casting de Joséphine, ange gardien ou Section de recherches.

"D'une certaine manière, ça doit être quelque chose que je renvoie. Dans ma carrière, je n'ai sans doute pas encore eu l'occasion de toucher à des rôles plus légers. J'ai même des amis réalisateurs qui me disent que c'est précisément cet autre aspect plus lumineux, plus drôle de ma personnalité qu'il faut montrer", confiait-elle pour VL Média.

Lucia Passaniti aurait pu avoir l'occasion de dévoiler une nouvelle facette de sa personnalité dans Ici tout commence puisqu'elle avait au départ auditionné pour un rôle beaucoup plus pétillant. "J'ai passé les essais à la fois pour Noémie et Hortense. Et après, on m'a confirmé pour le rôle d'Hortense. Mais ce n'était pas fini car, en parallèle, j'ai encore eu deux autres rendez-vous pour le rôle de Noémie. J'ai su que j'allais jouer Hortense deux semaines avant le début du tournage et finalement, après un autre essai sur Noémie, j'ai appris que j'allais incarner cette dernière. Mon casting a vraiment pris du temps", se souvenait-elle lors d'une interview pour Télé Loisirs.