Brooklyn Beckham et Nicola Peltz en total look rose : Amoureux et assortis pour une soirée avec une célèbre fille de

Alors que des rumeurs voudraient que Brooklyn Beckham soit en guerre avec sa mère Victoria , depuis que celle-ci rencontre quelques tensions avec son épouse Nicola Peltz, cela n'empêche pas les jeunes mariés de vivre leur bonheur. C'est dans les rues de Los Angeles que le couple a été photographié dans un look plutôt inattendu. Brooklyn et Nicola Beckham étaient tout de rose vêtus pour se rendre, main dans main, à une soirée pink, au club Off Sunset.

Devenue brune, Nicola Peltz arborait une robe rose décolletée et élégante. Quand le fils de David et Victoria Beckham avait opté pour un t-shirt blanc porté avec un pantalon rose et des baskets flashy. Le couple de jeunes mariés est arrivé devant le lieu en se tenant la main, témoignant de leur amour si fusionnel. Ils affichaient tous les deux de larges sourires. Et s'il s'avère vrai qu'ils rencontrent quelques tensions avec la famille Beckham, tout semble aller pour le mieux avec le clan Peltz. En effet, c'est en famille que les amoureux sont sortis, ce samedi 27 août.

Deux célèbres filles de au rendez-vous

À leur côté, figuraient parmi les invités également le frère de Nicola Peltz, Will, ainsi que sa compagne Kenya Kinski, qui n'est autre que la fille de Quincy Jones. Mais aussi Kaia Gerber. Deux célèbres filles de donc qui ont partagé cette soirée avec Brooklyn et Nicola Beckham. Et pendant que certains s'éclatent dans des tenues qui font écho au film Barbie tant attendu, avec Ryan Gosling et Margot Robbie, la presse continue de s'interroger sur l'état des relations entre le frère de Cruz, Romeo et Harper Beckham et sa mère.

Victoria Beckham et cet oubli qui fait jaser...

L'un des derniers posts de Posh Spice n'a rien arrangé à cette affaire. Alors que certains affirment que Victoria Beckham et sa belle-fille ne se supporteraient plus, l'ex-Spice Girls a posté une photo du clan Beckham avec leur chien Simba en faisant un oubli significatif. On y voit David et les enfants et le jeune Cruz (17 ans), qui manque à l'appel, est néanmoins taggé. En revanche, pas la moindre mention de Brooklyn, leur aîné. Un oubli qui a naturellement fait jaser.