Margot Robbie et Ryan Gosling : body fluo, rollers, Barbie et Ken font le show à Venice Beach

Margot Robbie et Ryan Gosling semblent être nés pour incarner un jour Barbie et Ken. Et Greta Gerwig l'a bien senti en les choisissant pour incarner les deux mythiques personnages dans son film. La paire a été aperçue à Venice Beach à Los Angeles, en train de filmer quelques scènes. Perchés sur des rollers, Margot Robbie et Ryan Gosling étaient entièrement vêtus de couleurs fluo, avec naturellement une part majeure de rose. L'actrice australienne arborait un body multicolore sur un cycliste rose. Une parfaite Barbie qui a fait sensation et a capté tous les regards durant cette journée de tournage. Les personnes présentes aux abords de Venice Beach étaient tous subjuguées.

L'acteur de Drive était naturellement assorti à sa belle, et portait tout comme elle une visière. Sur ses rollers, il semblait très à l'aise. Ils ont également été photographiés à bord d'une voiture de golf. Quelques jours plus tôt, Margot Robbie a partagé quelques scènes avec America Ferrera, aussi au casting de ce film tant attendu. Également à l'affiche de la réalisation de Greta Gerwig, à qui l'on doit notamment Lady Bird et Les filles du docteur March, Will Ferrell. Le film Barbie est attendu en salles le 21 juillet 2023, à l'occasion du 60e anniversaire de la célèbre poupée de Mattel.

Eva Mendes fière de "son" Ken

C'est Eva Mendes, qui partage la vie de Ryan Gosling depuis 2011, qui est à l'origine de la "fuite" de la première photo de Ryan Gosling en Ken, sur Instagram. Très fière de son compagnon, elle a validé ce nouveau style. "Tellement drôle, tellement bon, tellement pressée que vous puissiez voir ça" et d'un hashtag très mignon, "Mon Ken à moi", a-t-elle commenté. Rappelons que Ryan Gosling et Margot Robbie n'ont certainement pas eu besoin de leçons pour se lancer à rollers. En effet, si le premier est un ancien danseur pour le Micky Mouse Club et un très grand sportif, l'Australienne de 31 ans, elle, a incarné avec justesse la championne de patinage décriée Tonya Harding dans Moi, Tonya.