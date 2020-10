Eva Mendes : Sa jolie déclaration d'amour à Ryan Gosling, "son homme"

Voilà maintenant sept ans qu'Eva Mendes et Ryan Gosling sont en couple, depuis leur rencontre sur le tournage du film The Place Beyond the Pines en 2012. Depuis, les deux acteurs se veulent particulièrement discrets sur leur vie privée, sauf quand madame confie quelques anecdotes au détour de commentaires sur son compte Instagram bien fourni. En février dernier, elle avait notamment révélé le talent caché de son mari à la maison...

Pourquoi boude-t-elle le cinéma ?

Pour ce qui est de sa carrière d'actrice, Eva Mendes n'est pas pressée de retrouver le chemin des plateaux de tournage : "[Je reviendrai] quand il y aura un rôle qui vaudra le coup d'être joué, avait-elle expliqué en janvier 2020, toujours sur Instagram. En tant que mère, il y a de nombreux rôles que je ne jouerais plus maintenant. Il y a beaucoup de sujets auxquels je ne veux pas être mêlée, ça limite donc mes choix, mais ça ne me dérange pas. Désormais, je dois être un exemple pour mes filles. Mais ne vous inquiétez pas, je suis dans d'autres business."

La dernière fois qu'elle est apparue sur les écrans, c'était en 2014 dans Lost River, réalisé par son mari Ryan Gosling. Ce dernier, après s'être illustré dans les films La La Land (2016), The Nice Guys (2017), Blade Runner 2049 (2017) et First Man (2018), reviendra en 2021 sur grand écran dans The Hail Mary et The Wolfman.