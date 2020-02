Ryan Gosling : Sa femme Eva Mendes révèle son talent caché à la maison

Depuis qu'ils sont tombés amoureux sur le tournage du film The Place Beyond the Pines, en 2011, Eva Mendes et Ryan Gosling se veulent très discrets sur leur vie de famille avec leurs filles, Esmeralda et Amada (5 et 3 ans), mais aussi Lucho, un jeune doberman adopté l'été dernier. En mai 2019, l'actrice d'origine cubaine avait tout de même confié rencontrer des difficultés linguistiques avec ses filles : "Nous essayons d'enseigner l'espagnol aux enfants, mais c'est plus dur que ce que je pensais, a expliqué la star dans l'émission The Talk. Je parle spanglish et c'est ce qu'elles retiennent. Donc c'est adorable, mais techniquement, ce n'est pas une langue."