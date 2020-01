Eva Mendes : Pourquoi on ne la voit plus au cinéma ?

Si Eva Mendes a déserté les plateaux de tournage, ce n'est pas pour rien. La dernière fois que l'actrice est apparue sur les écrans, c'était en 2014 dans Lost River, un film de Ryan Gosling, son mari.

Mais elle ne chôme pas pour autant, en plus de sa marque de prêt-à-porter New York and Company, Eva Mendes s'occupe de ses deux petites filles : Esmeralda Amada Gosling, née le 12 septembre 2014, et Amada Lee Gosling, née le 29 avril 2016.

Sur Instagram, elle a posté une vidéo d'elle pour la marque de cosmétiques Avon dont elle est l'ambassadrice, et un fan lui a demandé quand elle reviendrait sur le devant de la scène. La réponse de celle qui jouait dans Hitch a été sans détour : "Quand il y aura un rôle qui vaudra le coup d'être joué." "En tant que mère, il y a de nombreux rôles que je ne jouerais plus maintenant. Il y a beaucoup de sujets auxquels je ne veux pas être mêlée, ça limite donc mes choix, mais ça ne me dérange pas. Désormais, je dois être un exemple pour mes filles. Mais ne vous inquiétez pas, je suis dans d'autres business", a dit Eva Mendes avant de souhaiter une bonne année au fan curieux.

En janvier 207, Ryan Gosling avait rendu hommage à son épouse. Alors que son film La La Land raflait tous les Golden Globes, il rappelait que cette expérience avait été possible grâce à Eva Mendes. "Pendant que je chantais, dansais, jouais du piano et vivais l'une des meilleures expériences de ma vie sur un film, ma lady était en train d'élever notre fille, enceinte de notre deuxième enfant et tentait d'aider son frère à se battre avec le cancer, lâche Gosling, visiblement très ému. Si elle n'avait pas pris tout cela sur elle afin que je puisse vivre cette expérience, c'est sûrement quelqu'un d'autre que moi qui se tiendrait là ce soir. Donc, chérie, merci."