La classe n'est pas seulement physique ou vestimentaire, elle se mesure – surtout ! – dans l'aptitude à recadrer gentiment et avec égards les gens qui donnent leurs avis sans qu'on leur ait rien demandé. La classe, on l'a ou on ne l'a pas !

Eva Mendes a su faire preuve d'une grande délicatesse pour remettre une de ses abonnées à sa place sur Instagram. Connue pour son grand sens du style et pour sa marque de prêt-à-porter New York and Company, l'actrice de Hitch a vu les foudres s'abattre sur elle quand elle a posté sur le réseau social une vidéo d'elle dans une robe bariolée.

"Je pense que je ressemble parfois à un cheval. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est un fait. Si j'étais un animal, je serais clairement un cheval. Ou un poney Shetland. Quoi qu'il en soit, je m'éclate dans ma nouvelle robe préférée. La robe Natalya. J'ADORE CETTE ROBE !!! Merci @alejandroblanco d'avoir créé ça avec moi ! Je l'adore, je l'adore, je l'adore", a écrit l'actrice de 45 ans sous cette vidéo qui la montre tout sourire.

Mais ce design de sa nouvelle collection n'est pas au goût de tout le monde et une abonné l'en a informée : "Vous ne devriez pas aimer ces designs, vous avez besoin d'un nouveau styliste, vous êtes trop belle pour ces vilains motifs." On pourrait s'insurger contre ce manque de tact mais, sur Instagram, c'est la réponse d'Eva Mendes qui a surtout fait réagir.